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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Aspirin ülseri tetikler

Eklenme Tarihi 08 Temmuz 2026

Nafiz hocam '50 yaşından sonra aspirin iç' dediler. 3 haftadır içiyorum midem kazınıyor. Neden acaba?

Aspirinle ilgili olabilir. Herkese diye bir tedavi yoktur. Doktorluk kişiye özel tedavi üreten meslektir. Yani doğru yemek, içmek, oturmak ve bunun gibi genel sağlık bilgileri herkes içindir. Ama tedaviler kişiye özeldir. Senin gastrit, reflü, ülser gibi hastalıkların varsa aspirin kullanımı bu hastalıklarını bozar. Dışkını takip et. Siyah zift gibi ishal, yumuşak dışkılamalar, kötü kokulu dışkılamalar olursa bekleme doktora git.

SAKIZ ÇİĞNEME

Uzun süredir kabızlığım var. Çay içiyorum. O da kabızlık yapıyormuş. Peki ben ne içebilirim?

Huzursuzluk da bağırsaklarına vurup kabızlık yapabilir. Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını artırır. Elinle karnını sağdan sola ovalayarak gaz çıkart. Tabi önce etrafında kimse olup olmadığını da kontrol et!

KALP ÇENEYE VURUR

Evde otururken göğsüm ve çenem ağrıdı. Acile gittik kalp şeridi çektiler. Koşu bandına gir dediler. Kalp ağrısı çeneye vurur mu?

Kalbi besleyen damarlar daralıp kendini besleyemezse şikâyetler ortaya çıkar. Buna göğüste sıkışma hissi denir. Nadiren koroner damar hastalığı olmaksızın aort kapak hastalıklarında da olabilir. Bu ağrı, yorulmayla, sinirlenmekle veya soğukla gelen, göğüs ön tarafında, sol kola, boyuna ve çeneye yayılabilen tarzda bir ağrıdır.

HASSASIM, DUYGUSALIM!

29 yaşındayım. Hassasım. Duygusalım. Bağırsaklarım da bozuk. 3 yıldır spastik kolon dedikleri hastalığım var. Kolalı içecekler içemiyorum.
Hastalığım azıyor. Ne içsem rahatlarım?

Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını arttırabilir. Elinle karnını sağdan sola ovalayarak gazını çıkart. Tabi herkesin içinde değil.

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