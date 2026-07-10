Yenilenebilir enerji kapasitesi 2025'te 480 milyar dolar tasarruf sağladı

Tüm dünya yeşil enerji yatırımlarına öncelik verirken, yenilenebilir enerji kapasitesi ile geçen yıl 480 milyar dolarlık fosil yakıt maliyetinin önüne geçildi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın raporuna göre, 2025'te yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 90'ı, fosil yakıtlı alternatife kıyasla çok daha düşük maliyetle elektrik üretti. Böylece yenilenebilir enerji, krizler sırasında önemli bir güvence mekanizması haline geldi. Takvim Kaynak Tercihleri

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Ekonomi