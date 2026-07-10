Kiloluyum. Zayıflamak istiyorum. Arkadaşlarım lahana çorbası içmemi önerdi. Bir haftada 3 kilo verdiriyormuş. Bir zararı olur mu?

Hedef kilolardan kurtulmak değil. Hedefimiz sağlıklı yaşamak.

Kilolardan kurtulmak için başına hastalık saran bir sürü insan var.

Tek yönlü beslenme diyetleri uygun değil. Sana uygun planlamayı doktorunla yapabilirsin. Her okuduğunu yapmaya kalkma.

PROSTATA ÇARE



Babamın prostatı büyük. Kanserden şüpheleniyorlar. Kabak çekirdeği yiyoruz. Başka neler tüketelim ne önerirsiniz?

Tedbire devam. Prostat hastalıklarına iyi gelecek içeceklerin başında yeşil çay gelir. Yeşil çayın içinde epi gallo kateşin gallat denilen madde var. Bu madde prostat kanserine karşı koruyucudur.

Günde en fazla 2 bardak içilebilir.

SEBEBİ MUZ



Doktor bey, sık sık kabız oluyorum. Meyveyi çok seviyorum. Kabızlığa neden olan meyveler nelerdir?

Elma, şeftali ve muz kabız yapabilir. İshal olanlar kullanınca faydalı olur. Ayrıca sana kabızlık yapan meyvelere ayrıca dikkat etmelisin. Başka bünyede kabızlık yapmayan gıdalar sende yapabilir.

BABANA ANLAT



Babam uzun süredir alkol kullanıyor. Bırakmıyor. Alkol alanlarda hangi hastalıklar görülür?

Her beden dünyada tektir.

Karaciğer ne zaman iflas eder bilinmez. Alkol karaciğerin çalışmasını bozar. Sigara gibi nedenler karaciğer yetersizliğine kapı açar. Sadece karaciğer değil, kalp, beyin, pankreas başta olmak üzere tüm beden alkolden kötü etkilenir.

Bir sürü kanserin gelişme riski artar. Babana anlat. Hatta anlatma alkole bağlı hastalık yaşayan kişiler bul. Babanla konuştur.