Rüzgar santrallerinde tarım arazisi kullanımı %70 azaldı

Türkiye, rüzgâr enerji santrali (RES) kurulumları sırasında tarım dışı bırakılan alan miktarını yüzde 70 azaltacak yeni bir uygulamayı devreye aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından RES projelerinde tarım arazilerinin kullanımına ilişkin uygulamada yapılan değişiklikle, türbinlerin dönen kanatlarının kapsadığı izdüşüm alanları artık tarım dışı kullanım kapsamında değerlendirilmeyecek.

İbrahim Erden. (Fotoğraf AA Arşiv'e aittir.)

ÜRETİMDE DENGE

TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden, TÜREB yönetimi olarak ilgili sektör paydaşlarının da katkılarını alarak uzun süredir ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla yürüttükleri çalışmaların somut bir sonuç vermesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Türkiye'de enerji dönüşümünün yanı sıra tarım arazilerinin korunmasının da büyük önem taşıdığını anlatan Erden, "Yeni yaklaşım sayesinde tarım arazileri korunacak ve yatırım süreçleri daha sağlıklı ilerleyecek. Aynı zamanda enerji arz güvenliği ile gıda arz güvenliğini birlikte destekleyen örnek bir planlama modeli hayata geçmiş oldu" şeklinde konuştu.

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Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Ekonomi