KOSGEB'den yapay zeka girişimlerine 5 milyon liraya kadar kredi desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yapay zekâ geliştiren ve kullanan girişimlere yönelik yeni bir finansman desteğini devreye aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, GO Dijital Cüzdan ile sağlanan Yapay Zekâ Kredi Programı kapsamında Teknogirişim Rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi sunulacağını açıkladı.

Kacır, programın yapay zekâ alanında faaliyet gösteren girişimlerin ihtiyaç duyduğu teknoloji yatırımlarını destekleyeceğini belirtti. Program kapsamında, güvenli veri depolama altyapıları, yapay zekâ araçlarına erişim, teknoloji ve dijital altyapı yatırımları desteklenecek.