KOSGEB'den yapay zeka girişimlerine 5 milyon liraya kadar kredi desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, KOSGEB aracılığıyla hayata geçirilen projelere 5 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacağını duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yapay zekâ geliştiren ve kullanan girişimlere yönelik yeni bir finansman desteğini devreye aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, GO Dijital Cüzdan ile sağlanan Yapay Zekâ Kredi Programı kapsamında Teknogirişim Rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi sunulacağını açıkladı.
Kacır, programın yapay zekâ alanında faaliyet gösteren girişimlerin ihtiyaç duyduğu teknoloji yatırımlarını destekleyeceğini belirtti. Program kapsamında, güvenli veri depolama altyapıları, yapay zekâ araçlarına erişim, teknoloji ve dijital altyapı yatırımları desteklenecek.
BÜYÜME HIZLANACAK
Programa başvurular 31 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. Yeni kredi programı, Yapay Zekâ Eylem Planı çerçevesinde Türkiye'nin yapay zeka alanında attığı adımlardan birisi. Bu çerçevede KOSGEB'in Türkiye'nin 2030 hedefleri arasında 100 bin yapay zekâ profesyonelinin istihdama kazandırılması ve 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının harekete geçirilmesi yer alıyor.
Haber: Mehmet Fahri ÖZKAN