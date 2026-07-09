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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Stres gut yapar

Eklenme Tarihi 09 Temmuz 2026

6 aydır ne yaparsam yapayım gutum çıkıyor. 2-3 gün hareket edemez hale geliyorum. Ne yapsam tekrarlıyor. Ne yapmalıyım?

Gut hastalığı hayat tarzı, alışkanlıklar ve sofra zevki değişmezse tekrarlar. Diyetten hiç bahsetmemişsin. Diyetisyene git. Listeni al. Yapmazsan ilaçlardan ilaç beğen. Stres-sıkıntıkaygı- korku varsa gut azar. Uykunu düzenle. Düzenli su iç. Fazla kilon varsa ver. Gut hastalığında atak öncesi ve atak tedavisi vardır. Hedef kan ürik asit seviyesini 6mg/dL'nin altında tutmaktır. Atak sırasında ağrı ve mikropsuz iltihabı düzeltmek için steroid olmayan ilaçlardan verilir. Tamamen doktorunun senin için hazırladığı ilaçları kullan.

ULTRASON ÇEKTİR

Nafiz hocam, 24 yaşındayım. Askerliğimi yaptım. Sağ tarafımda ağrı vardı. Ultrasonda 'safra kesesinde taş var' dediler. Yanlışlık olabilir mi?

Anlaşılan ürküp ve korkup huzursuz olmuşsun. Safra kese taşı ailesel, diyet, hormon, kan-karaciğer hastalığı, alkol, kullanılan ilaçlar gibi birçok konudan etkilenebilir. Erken yaşta da görülebilir. Ayrıca hızlı kilo verenlerde de safra kesesi taşı oluşabilir. Genç bir kadın olarak yakın zamanlarda hızla kilo verecek uygulamalar yaptıysan sebep bu olabilir. İç hastalıkları uzmanı ve gerektiğinde genel cerrahi uzmanının tavsiyelerine kulak ver. Geçmiş olsun.

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