Hocam, derdim çok büyük. Şişmanım. Bu durumdan hiç memnun değilim. Kilo vermeye çalışıyorum. "Şeker kullanma" dediler. Çayı şekersiz içemem, onun yerine ilaç verseniz olmaz mı?

Olmaz. Buradan reçete yazılmaz. Günde 5 ince belli bardakla çay içsen. Her birine sadece bir küp şeker koysan bir yılda 36 bin 500 kalori, yani 5 kilo alırsın. Ona göre hesap yap. Çay içme memuru değilsin ki mecbur olasın. Çay kabızlık yapar. Kilo veremezsin. Papatya iç, ıhlamur iç, rezene iç. Bir de bol bol su iç. İlaçla uğraşma. Kendine güven. Tembellik yapma.

TUZU AZALT

40 yaşındayım. 2 hafta önce tansiyon yüksekliğin var dediler. İlaç başladılar. Sadece ilaçla mı tedavi oluyor?

Sadece ilaç bir işe yaramaz. Hayat tarzı değişmezse tansiyonun kontrolü zorlaşır. Kiloluysan zayıfla. Uyku düzenin bozuksa düzelt.

Şekerlilerden sakın. Az ve sık ye. Düzenli spor yani haftada en az 3 gün ve en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapman yüksek tansiyonu 4-9 mm cıva kadar düşürür. Sıkıntı stres yüksek gerilim yaratır. Hadi hayırlısı. Bizden söylemesi.

HASTAYA GÖRE DEĞİŞİR

58 yaşındayım. Kadın doktoruna gittim. "Rahim ağzından parça alalım" dediler. Komşum da gitti, ona sadece camda tahlil yapmışlar. Benden neden parça alıyorlar?

Herkesin bedeni ayrı, hastalığı ayrıdır. Bazen SMEAR dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir. Bazen de parça alınır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması (konizasyon) ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması (LEEP) rahim ağzı hastalıkları tanısında ve cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında yerleşen ve kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tanı ya da tedavi amacıyla çıkartılır. Anestezi ile yapılır. Canın yanmaz.