Tokat ve Amasya'da kırmızı alarm: Almus Barajı taşıyor evler boşaltılıyor!
Tokat ve Amasya genelinde günlerdir etkili olan şiddetli sağanak yağışlar bölgede sel ve taşkın felaketini beraberinde getirdi; Tokat’taki Almus Barajı’nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşması ve kapakların açılacak olması nedeniyle Yeşilırmak ile Kelkit Çayı’nda su seviyesi kritik eşiği aşarken, taşkın riski altındaki Erbaa ilçesi Tepekışla köyünde 70 ev tedbiren boşaltıldı; Turhal ilçesinde 15 mahalle ve 7 köy için acil tahliye kararı verilirken, Amasya Valiliği ise yükselen su tehdidi sebebiyle Merkez ve Taşova ilçelerinde 20 Mayıs Çarşamba günü okulların tatil edildiğini duyurdu!
