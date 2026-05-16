Göğsüm yanıyor
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Göğsüm yanıyor

Eklenme Tarihi 16 Mayıs 2026

61 yaşında emekliyim. 5 aydır sıkıntım var. Hanımla birlikte olurken göğsüm ağrıyor. Günde 10 kilometre yol giderdim sorun olmazdı! Ne yapmam lazım? İlaçla çözülür mü?

Aslında şikayetlerinin sebebi kalp hastalığı olabilir. Cinsel organ damar çapları da kalp damar çaplarının grubundadır. Bu yüzden damar tıkanıklığının ilk işaretleri bunlar olabilir. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kolesterol, trigliserid, Ldl, Hdl, açlık-tokluk glikoz, üre, ürik asit, Na, K, TSH, T. PSA, testosteron, efor testi yaptır. Gerekirse üroloji, Penil Doppler yapılır. Sonuçları bana gönder.

HASSASIM, DUYGUSALIM!

29 yaşındayım. Hassasım. Duygusalım. Bağırsaklarım da bozuk. 3 yıldır spastik kolon dedikleri hastalığım var. Kolalı içecekler içemiyorum. Hastalığım azıyor. Ne içsem rahatlarım?

Huzursuz bağırsak hastalığında kahve, koyu çay, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir.
Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir.

