TikTok yayınlarından Dominik ormanlarındaki 30 dakikalık gizemli firara! Survivor Beyza’nın genlerinde meğer o hırçın dalgalar varmış

ACUN ILICALI KONSEYDE PATLADI: "BENİM NE KADAR KORKTUĞUMU..."

Kamptaki o gerilimli arama çalışmalarının ardından toplanan acil durum konseyinde, sunucu Acun Ilıcalı yaşananların arka planını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Ekran başındakileri hayretler içinde bırakan açıklamada Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef dün gerçekleşen bir olayda mavi takımdan bir yarışmacımız ortadan kayboluyor. Benimle irtibata geçtiler. Önce 10 dakika bulamadık dediler. Sonra 20 dakika oldu bu. Benim ne kadar korktuğumu tahmin ediyorsunuz tabii ki. Sonra 30 oldu. 30 dakika geçtikten sonra en azından beni çok mutlu eden bir haber geldi yarışmacı bulundu diye."