Guatr hastasıyım. Ameliyat gerekiyormuş. Gün aldım ama ameliyatın risklerini tekrar size danışmak istedim. Ameliyat olmam gerekir mi?

Bu ameliyatta kanama, recurrent laryngeal sinir yaralanması ve paratiroit bezlerinin hasarlanması söz konusu olabilir. Bu riskler sıklıkla yaygın lenf bezi büyümesi ve ilerlemiş tümörü olanlarda veya daha önce tiroit cerrahisi geçirenlerde ya da göğüs kemiğinin arkasına inen ve iç guatr olarak bilinen "Plonjon guatrlar" dediğimiz durumlarda daha sık görülür. Ayrıca tiroid operasyonu yapacak cerrahın çok deneyimli olmaması da komplikasyon görülme nedenidir. Bu ameliyatta herhangi bir komplikasyon riski yüzde 2'den daha az olmalıdır. Hastalar ameliyat öncesi cerrahından operasyonun alternatif tedavi yöntemleri, risk ve faydaları hakkında bilgi almanı da öneririm.

KİLO PROBLEMİ

23 yaşındayım. Boyum 162 santim. Kilom 79. Adet düzenim iyi. Kilo vermek için her şeyi deniyorum. Arkadaşım bir diyet listesi almış. Ben de deneyeceğim. Nelere dikkat edeyim?

Komşunun tavuğu kaz görünür. Doğru zayıflamak için doğru şeyler yapmak lazım. Bence önce kendini tanı. İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Her beden dünyada tek yaratılmıştır. Kilo almanın sebebi arkadaşından farklı olabilir. Çözümü de farklı hale gelebilir. Kilo vermeye yönelik oluşturulan programlarda asıl amaç, kişinin sağlığını koruyarak vücudumuz için gerekli olan tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirebilmektir. Kişilere beslenme eğitimi ile yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının kazandırılması ve bu alışkanlıklar ile kaybedilen kilonun korunmasını sağlamaktır. Şişmanlık; hastalık nedeniyle olmadığında harcanandan fazla yemek yemeye bağlıdır. Diyet önerileri kadar hareket etmekte önemlidir. İyi şanslar.

ÇOCUK İSTİYORUZ

Ben ikiz çocuğum olsun istiyorum. Ne yapmam lazım? Bana bu konuda yardımcı olur musunuz?

İkiz gebeliğin oluşma sıklığının anneden gelen ailesel yatkınlık, ırk, beslenme, doğum sayısı, annenin ileri yaşta olması ve mevsim ile yakın ilişkisi vardır. İkiz gebeliklere siyah ırkta ve Asyalılar'da fazla rastlanmaktadır. Uzun boylu ve kilolu kadınların ikiz bebek doğurma sıklığı, kısa, zayıf ve yeterli beslenmeyen annelere göre yüzde 25-30 fazladır. Özellikle 37 yaş en yüksek ikiz gebelik görülen yaştır. İkiz gebeliklerin büyük kısmı evliliğin ilk üç ayı içerisinde oluşmaktadır. Kuzey Yarım Küre'de çift yumurta ikiz doğumların büyük kısmının sonbahar aylarında oluşması, bu bölgede kış ve ilkbahar aylarında çoğul yumurtlamaların daha fazla olduğunu göstermektedir.

EYVAH PROSTAT

65'inde bir delikanlıyım. Gece sık sık küçük abdeste çıkıyorum. Hastaneye gittim. Guatr için tahlil istediler. Neden?

Aslında hastalıktan şüphelenmediler. Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız. Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için kontrol yaparız. 60 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir. Yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, şeker hastalığında, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, kanser nedeniyle baş ve boyuna radyoterapi yapılanlarda, şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.