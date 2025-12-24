PODCAST CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası : Iğdır FK - Aliağa | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Iğdır FK sahasında Aliağa ile karşılaşıyor. Zorlu mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi:
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

Iğdır FK sahasında Aliağa ile karşılaşıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Iğdır FK : Sinan, Caner, Conte, Alim, Serkan, Eyüp, Ahmet, Eysseric, Abdul, Özder, Koita

Aliağa : Ahmet Pekgöz, Veli, Kerem, Yunus, Musa, Oğuzhan, Yılmaz, Yusuf, Necati, Mustafa, Ahmet İlhan Özek


ZTK'DA GRUPLAR

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

