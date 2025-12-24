Bahçeli'den uçak kazası için taziye mesajı: "Libya’nın acısı Türkiye’nin de acısıdır"

Bahçeli'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)





"Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür." diyerek kazadaki şüphelere dikkat çeken Bahçeli şu ifadeleri kullandı:



"Resmi bir ziyaret maksadıyla Türkiye'ye gelen, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil'in de yer aldığı beş kişiden müteşekkil Libya Heyeti'nin dönüş yolculuğu maalesef faciayla sonlanmıştır.