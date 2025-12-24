PODCAST CANLI YAYIN

Bahçeli'den uçak kazası için taziye mesajı: "Libya’nın acısı Türkiye’nin de acısıdır"

Son dakika haberi! Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı. Libya'nın acısının Türkiye'nin de acısı olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür." diyerek kazaya şüpheye dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bahçeli'den uçak kazası için taziye mesajı: "Libya’nın acısı Türkiye’nin de acısıdır"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bahçeli'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)


"Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür." diyerek kazadaki şüphelere dikkat çeken Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Resmi bir ziyaret maksadıyla Türkiye'ye gelen, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil'in de yer aldığı beş kişiden müteşekkil Libya Heyeti'nin dönüş yolculuğu maalesef faciayla sonlanmıştır.

Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor. (AA)Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor. (AA)

Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet Haymana civarında düşmüştür.

Bu elim ve feci olayda Libya Heyeti'nin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile bir araya geldi. (AA/Arşiv)Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile bir araya geldi. (AA/Arşiv)

Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya'nın acısı elbette Türkiye'nin de acısıdır. Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya'ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum."

