Yılbaşında neden hindi yenir? Bu geleneğin hikayesi ve lokum gibi hindi yapmanın püf noktaları

Yılbaşı gecesi pişirilen hindi, yalnızca bir ana yemek değil yüzyılları aşan bir geleneğin ve paylaşma kültürünün simgesi haline geldi. Peki yılbaşında neden özellikle hindi yeniyor, bu alışkanlık nasıl ortaya çıktı ve iyi pişirilmiş bir hindiyi 'lokum gibi' yapan sır nedir? İşte püf noktası!

Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:29
Kökeni yüzyıllar öncesine uzanan bu gelenek, zamanla farklı kültürlerde yılbaşı gecesinin vazgeçilmez haline geldi. Peki lokum gibi hindi nasıl yapılır? İşte tarifi!

HİNDİNİN SOFRALARA UZANAN YOLCULUĞU

◼Hindi, kökeni Kuzey Amerika'ya dayanan bir kümes hayvanı olarak tarihteki yerini aldı.

◼Amerika kıtasına ilk yerleşen göçmenler tarafından fark edilen hindi, kısa sürede evcilleştirildi.

◼16. yüzyılın başlarında kaşifler aracılığıyla İspanya'ya götürülen bu hayvan, buradan Avrupa'nın farklı bölgelerine yayıldı.

◼O dönem Avrupa'da etkin bir güç olan Osmanlı İmparatorluğu'nun da hindiyle tanışması kaçınılmaz oldu ve zamanla hindi, mutfak kültürünün bir parçası haline geldi.

◼19. yüzyıldan itibaren hindi, İngiltere'de varlıklı ailelerin sofralarında da sıkça görülmeye başlandı.

◼Hatta 1850'li yıllarda İngiliz kraliyet ailesinin yılbaşı menüsünde kuğu etinin yerini hindinin alması, bu geleneğin yaygınlaşmasında önemli bir dönüm noktası oldu.

YILBAŞINDA NEDEN HİNDİ TERCİH EDİLİYOR?

◼Hindinin yılbaşı sofralarında yer edinmesinin arkasında pek çok neden bulunuyor. Diğer hayvanlara kıyasla daha bol bulunması, ulaşım ve teminini kolaylaştıran önemli bir etken.

◼Ayrıca yumurta gibi başka bir üretim amacı olmaması ve yalnızca eti için yetiştirilmesi, hindiyi mutfaklarda ön plana çıkarıyor.

◼Büyük yapısı sayesinde kalabalık ailelere rahatlıkla yetmesi ve ekonomik açıdan daha ulaşılabilir olması da tercih edilme sebepleri arasında yer alıyor.

◼Tüm bu özellikleriyle hindi, yıllardır yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez lezzeti olmayı sürdürüyor.

LOKUM GİBİ HİNDİ TARİFİ

Malzemeler

🔸1 adet orta boy hindi

🔸1 adet kuru soğan

🔸1 yemek kaşığı domates salçası

🔸1 çay kaşığı pul biber

🔸1 çay kaşığı kırmızı toz biber

🔸1 kahve fincanı ayçiçek yağı

🔸45 gram tereyağı