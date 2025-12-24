Yılbaşında neden hindi yenir? Bu geleneğin hikayesi ve lokum gibi hindi yapmanın püf noktaları

◼O dönem Avrupa'da etkin bir güç olan Osmanlı İmparatorluğu'nun da hindiyle tanışması kaçınılmaz oldu ve zamanla hindi, mutfak kültürünün bir parçası haline geldi.

◼19. yüzyıldan itibaren hindi, İngiltere'de varlıklı ailelerin sofralarında da sıkça görülmeye başlandı.

◼Hatta 1850'li yıllarda İngiliz kraliyet ailesinin yılbaşı menüsünde kuğu etinin yerini hindinin alması, bu geleneğin yaygınlaşmasında önemli bir dönüm noktası oldu.