Yılbaşında neden hindi yenir? Bu geleneğin hikayesi ve lokum gibi hindi yapmanın püf noktaları
Yılbaşı gecesi pişirilen hindi, yalnızca bir ana yemek değil yüzyılları aşan bir geleneğin ve paylaşma kültürünün simgesi haline geldi. Peki yılbaşında neden özellikle hindi yeniyor, bu alışkanlık nasıl ortaya çıktı ve iyi pişirilmiş bir hindiyi 'lokum gibi' yapan sır nedir? İşte püf noktası!
Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:29