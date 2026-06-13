Beşiktaş'tan çifte transfer: Sol kanat ve forvet hamlesi! Galatasaray'a dev çalım
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, uzun süredir Galatasaray'ın takip ettiği Bertuğ Yıldırım için devreye girdi. Siyah-beyazlılar, yerli forvet planında rotasını Başakşehir'e çevirirken, Avrupa kupaları öncesinde kadroyu güçlendirmek için birçok bölgede temaslarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda kanat transferi için ise Lauriente ismi ön planda. İşte detaylar...
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- Beşiktaş, Sassuolo'da forma giyen Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente için 15 milyon avro artı bonusları içeren bir teklif hazırladı ancak Sassuolo 25 milyon avro bonservis bekliyor.
- Siyah-beyazlı kulüp, Başakşehir'in forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım için girişimlere başladı ve bu isim için Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
- Başakşehir, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bertuğ Yıldırım için yaklaşık 15 milyon euro bonservis bekliyor.
- Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ve futbol direktörü Önder Özen koordinasyonunda UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarına güçlü kadroyla çıkmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
- Kulüp, kaleci ve stoper bölgeleri için de çalışmalarını sürdürürken Ersin Destanoğlu'nun geleceğine ilişkin gelişmeleri takip ediyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarına güçlü bir kadroyla çıkmayı hedefleyen siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano ve futbol direktörü Önder Özen'in koordinasyonunda birçok bölge için temaslarını sürdürüyor.
Transfer listesinin üst sıralarında ise sol kanat takviyesi yer alıyor.
SOL KANATTA LAURIENTE İÇİN PAZARLIK
Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun isteği doğrultusunda oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
Haberde, Sassuolo'nun Lauriente'nin ayrılığına sıcak baktığı ancak bonuslarla birlikte yaklaşık 25 milyon avroluk bir bonservis beklentisi içinde olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın ise görüşmelere 15 milyon avro artı bonusları içeren bir teklif hazırlığıyla başladığı ifade edildi. Ancak bu rakamın İtalyan kulübü tarafından şu aşamada yeterli bulunmadığı aktarıldı.
Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi beklenirken, Beşiktaş'ın teklifini artırıp artırmayacağı yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Öte yandan Fransız temsilcisi Olympique Marsilya başta olmak üzere bazı Avrupa kulüplerinin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
Kaleci ve stoper bölgeleri için de çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Milli kalecinin kararından bağımsız olarak yönetimin kaleci rotasyonuna bir takviye daha yapmayı planladığı ifade ediliyor.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ BERTUĞ İÇİN DE DEVREDE
Beşiktaş'ın transfer operasyonundaki dikkat çeken hamlelerden biri ise forvet hattında geldi.
Yerli bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, uzun süredir Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Başakşehirli Bertuğ Yıldırım için girişimlere başladı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Bertuğ Yıldırım için Başakşehir'in yaklaşık 15 milyon euro bonservis beklentisi olduğu öne sürülüyor.
2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç golcü için Beşiktaş'ın attığı adım, ezeli rakiplerin transferde bir kez daha aynı isim üzerinde karşı karşıya gelmesine neden oldu.