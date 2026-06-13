Kulüp, kaleci ve stoper bölgeleri için de çalışmalarını sürdürürken Ersin Destanoğlu'nun geleceğine ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

Başakşehir, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bertuğ Yıldırım için yaklaşık 15 milyon euro bonservis bekliyor.

Siyah-beyazlı kulüp, Başakşehir'in forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım için girişimlere başladı ve bu isim için Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, Sassuolo'da forma giyen Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente için 15 milyon avro artı bonusları içeren bir teklif hazırladı ancak Sassuolo 25 milyon avro bonservis bekliyor.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarına güçlü bir kadroyla çıkmayı hedefleyen siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano ve futbol direktörü Önder Özen'in koordinasyonunda birçok bölge için temaslarını sürdürüyor.

Haberde, Sassuolo'nun Lauriente'nin ayrılığına sıcak baktığı ancak bonuslarla birlikte yaklaşık 25 milyon avroluk bir bonservis beklentisi içinde olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın ise görüşmelere 15 milyon avro artı bonusları içeren bir teklif hazırlığıyla başladığı ifade edildi. Ancak bu rakamın İtalyan kulübü tarafından şu aşamada yeterli bulunmadığı aktarıldı.

Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun isteği doğrultusunda oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Lauriente, Italiano ile çalışmaya sıcak bakıyor

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi beklenirken, Beşiktaş'ın teklifini artırıp artırmayacağı yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Öte yandan Fransız temsilcisi Olympique Marsilya başta olmak üzere bazı Avrupa kulüplerinin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Kaleci ve stoper bölgeleri için de çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Milli kalecinin kararından bağımsız olarak yönetimin kaleci rotasyonuna bir takviye daha yapmayı planladığı ifade ediliyor.