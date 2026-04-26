DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Sedef ömürlük

Eklenme Tarihi 26 Nisan 2026
3 yıldır sedef hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Ancak hastalığım geçmiyor. Hiç geçmeyecek mi?

Ciltte çizilme, ısırık, sıyrılma, dövme, güneş yanığı gibi hasar olursa 1-2 hafta içinde orada sedeflenme olabilir. Genel hastalık şiddeti de artar. Cildini zarar görmesin diye iyi koru.

Enfeksiyonlardan korun. İlaçlarını kontrol et. Bazı tansiyon ilaçları ağrı kesiciler-sıtma ilaçları kalp yetmezliği ve ritim düzenleyici ilaçlar-bazı antibiyotikler ve mide ilaçları sedefi arttırır. Badem-fındıkfındık yağı, ıspanak, şalgam, pancar, karalâhana ve karahindiba, brokoli, kivi, kabak, kuşkonmaz ye.
