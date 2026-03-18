26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi çıktı. Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?

El ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir. Bunlar için yapılmış tahlilin var mı? Bilmiyorum. Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Tam idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı diye bakalım. Ayrıca daha önce hepatit gibi bir karaciğer hastalığı geçirdiysen karaciğer testleri, protein, albümin testleri de görülmeli. Kalanları yaptır.

ANTİBİYOTİK UYARISI

Hocam sık sık burnum tıkanıyor. Doktor antibiyotik yazmadı. Ancak geçmedi. Sizce ne yapmalıyım?

Burun tıkanması sadece mikropların yaptığı bir hastalık değildir. Her burun tıkanıklığı antibiyotikle tedavi edilmez. Daha çok soğuk algınlığı, alerjik durumlarda burun tıkanır. Antibiyotik bunların hiçbirini çözmez. Ayrıca reçetesiz antibiyotik alamazsınız. Hatta gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direncine neden olur. Daha sonra karşılaşacağınız bakteri hastalıklarında kullanacağınız ilaç çeşidi azalır. Savunmanız zayıflar.

ASPİRİNE DİKKAT

Nafiz hocam 50 yaşından sonra aspirin iç dediler. 3 haftadır içiyorum midem kazınıyor. Neden acaba?

Aspirinle ilgili olabilir. Herkese diye bir tedavi yoktur. Doktorluk kişiye özel tedavi üreten meslektir. Yani doğru yemek, içmek, oturmak ve bunun gibi genel sağlık bilgileri herkes içindir. Ama tedaviler kişiye özeldir. Senin gastrit, reflü, ülser gibi hastalıkların varsa aspirin kullanımı bu hastalıklarını bozar. Dışkını takip et. Siyah zift gibi ishal, yumuşak dışkılamalar, kötü kokulu dışkılamalar olursa bekleme doktora git.

ÇENEYE VURUR

Evde otururken göğsüm ve çenem ağrıdı. Acile gittik kalp şeridi çektiler. "Koşu bandına gir" dediler. Kalp ağrısı çeneye vurur mu?

Kalbi besleyen damarlar daralıp kendini besleyemezse şikâyetler ortaya çıkar. Buna göğüste sıkışma hissi denir. Nadiren koroner damar hastalığı olmaksızın aort kapak hastalıklarında da olabilir. Bu ağrı, yorulmayla, sinirlenmekle veya soğukla gelen, göğüs ön tarafında, sol kola, boyuna ve çeneye yayılabilen tarzda bir ağrıdır.