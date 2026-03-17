Midemde çok gaz var. Yaklaşık iki yıldır çare bulamadım. Ne yapayım?

Önce neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir. Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme. Gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Sebebi bul, sonra ortadan kaldır. Elini sağdan sola yuvarlak hareketlerle karnının üstünde dolaştır. Bol su iç. Ayağını ve karnını sıcak tut.

KISIR DÖNGÜYE DİKKAT

31 yaşındayım. Sağlıklıyım. Ancak şekerli gıdaları çok seviyorum. 'Şeker hastası olursun' diyor. Doğru mu? Nasıl tedbir alayım?

Şekerleri gıdalar, hızla bağırsaklardan emilir. Ardından pankreas bezimiz hızla 'insülin' dediğimiz sıvıyı kana bırakır. Ve yine hızlı bir şekilde 'glikoz' dediğimiz 'kan şekeri' düşer. Yeniden ve hızlı bir şekilde açlık hissi başlar. Hızlı acıkmak istemiyorsak mümkün olduğu kadar şekerli yiyecek ve içecek tüketmemeliyiz. Bu kısır döngü bir süre sonra bizleri şeker hastası yapar. Patates, beyaz ekmek, pirinç, şeker, işlenmiş meyve suları, karpuz, kraker tüketme...

MUCİZE DEĞİLDİR

53 yaşındayım. 1 aydır bağırsak ağrım var. Doktor ilaç yazdı ama düzelmedi. Sürekli bir kabız, bir ishal oluyorum. Kebabe otu önerdiler. İyi gelir mi?

Anlattığın kadarı ile spastik kolit ya da huzursuz bağırsak hastalığı olma ihtimali yüksek. Karın ağrısı, gaz, kabızlık, ishal atakları ile kendini gösterir. Tanı konsa da tedavisi uzun sürebilir. Çünkü alışkanlıkları değiştirmek gerekir. Yani ilaçlı tedavisi kadar ilaçsız tedavisi de önemlidir. Kabızlıkta kullanılan bu tarz bitkiler sadece destek verebilir. Esas tedavinin yerini tutmaz. En iyisi bir iç hastalıkları uzmanının takibinde kalmaktır.

ÇÖZÜMÜ EKG

3 aydır göğsümde kuş çırpınıyor gibi oluyordu. Doktora gitmeye karar verdim. Ama hangi tahlilleri yaptırayım dersiniz?

Muayene bulgularına göre istenecek tetkikler değişebilir. Aritmi dediğimiz ritmi bozukluklarında bu şikayetler olabilir. İlk olarak elektrokardiyografi çekilebilir. Eğer gerçekten kalp ritmi bozukluğu düşünülecek olursa Holter EKG dediğimiz uygulamayla sorun açığa çıkarılabilir. Konulan tanıya göre seçilecek tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde ve prognostik değerlendirmelerde başta ekokardiyografi olmak üzere diğer tanı metodları da gerekli olabilir.