İlk gebeliğim. 4 haftalık gebeyim. İnternetten sağlıklı gebelik için yazı okumaktan yoruldum. Özellikle bağışıklığımı nasıl güçlendiririm?

Önce gerilme. Sen rahatsan bebek rahat. Pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, soğan ve sarımsak tüketimini eksik etme. Kırmızı biber, yeşil biber ve maydanoz C vitamininden zengindir. D vitamini için mutlaka günde 40 dakika güneşlen. Ayrıca besinsel destek olarak somon, yumurta ve sütü tüket.

SENDROMA İŞARET

Spor yapıyorum. Ancak sık sık eklemlerim ağrıyor. Baktırdım romatizmam yok. Çalışırken de el bileklerimde avuç içimde ağrılar oluyordu. Ne yapmalıyım?

Yaptığımız egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı. Başvuran hastalarımın öncelikle bağ doku ve lif yapısının değerlendiririm. D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerini tespit ederim. Ayrıca çalışırken ki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.

TUZU AZALT

40 yaşındayım. 2 hafta önce tansiyon yüksekliğin var dediler. İlaç başladılar. Sadece ilaçla mı tedavi oluyor?

Sadece ilaç bir işe yaramaz. Hayat tarzı değişmezse tansiyonun kontrolü zorlaşır. Kiloluysan zayıfla. Uyku düzenin bozuksa düzelt. Şekerlilerden sakın. Az ve sık ye. Düzenli spor yani haftada en az 3 gün ve en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapman yüksek tansiyonu 4-9 mm cıva kadar düşürür. Sıkıntı stres yüksek gerilim yaratır. Hadi hayırlısı. Bizden söylemesi.

DOKTOR TARÇIN

68 yaşındayım. Hem şeker hastalığım hem de kolesterolüm var. Ne kullanmalıyım?

Önce sana ait bir diyet listesi yapması ve yediklerinin hastalığın için ne kadar önemli olduğunu anlatması için bir diyet uzmanına git. Yemekleri ve yemek yemeyi yanlış öğrenirsen bu hastalıkların iflah olmaz. Düzenli hareket et. Günde ortalama en az 10 bardak su iç. Sıkıntı-stresevham- kaygı kolesterolü de, şekerini de bozar. Mümkünse tarçını sofrandan eksik etme. Doktorunun senin için düzenlediği ilaçları düzenli kullan.

BOYUN FITIĞI KABUSU



46 yaşındayım. 4-5 aydır boyun fıtığı rahatsızlığım var. Kantaron ve ozon yağı ilaçlarını kullandım. İyi gelmedi. Bana bir çare.

Bel fıtığında omurilikten geçen sinir kabloları kas, kemik, kıkırdak ve kireç yapıları ile ezilip sıkışabilirler. Ağrıyı ilaçla kesmek sadece şikayetleri azaltır. Sadece ilaçlar değil, yağlar, tozlar, buzlar da tedavi etmez. Ya fizik tedavi uygulamaları ya da ameliyat uygulamaları ile sinir kablosunun maruz kaldığı sıkışma azaltılabilir. Güvendiğin bir fizik tedavi uzmanının takibine gir.