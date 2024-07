O kadar etkileri vardır ki, ilişkinin gidişatına bile yön verirler.

Arkadaştır, güvenilir kendilerine.

Ne derlerse dinlenilir. Sevgilinin size zaafı vardır ama onların yoktur. Çok tehlikelidirler çok!

Hele "Boyu kısa biraz. Pek hoş değil sanki? Ama içi önemli tabii" ya da "Sen beğendiysen" deyip hafifçe başka yana bakarlarsa, içi kemirtecek ne aklınıza geliyorsa deyiverirler. Bir müddet sonra eski sevgilinin arkadaşları olurlar.

Sevgilinizin sizden önce çokça zaman geçirdiği kişilerse işiniz zordur. Sizinle birlikte olmaya başladıktan sonra arkadaşlarıyla görüşmesi azalacaktır ve onlar "Bir sevgili buldun bizi hemen sattın" diye ona sitem edeceklerdir. Sevgiliniz de onları kırmak istemiyorsa size ayırdığı zamanlardan kesintiler yapacak, onlara vakit ayıracaktır. Bu sefer sizin canınız sıkılacak, onlara bok atmaya başlayacaksınız.

Bu durum sevgilinizi arkadaşlarından kopartana kadar devam eder. Ya kopartırsınız ya da kendi ilişkinizi sorgular ve de noktalarsınız. - Ercan senin telefonun neden sessizde?

- Pek sevmiyorum hayatım ben öyle dirili dirili çalmasını.

-Dirili dirili?

- Evet.

-Müjgan dedi ki; cep telefonu sessizde olan adamdan her daim kaçınacaksın.

- Öyle mi dedi?

- Evet ya başka bi kız daha var demekmiş ya da evli demekmiş.

- Hayatım ben şimdi...

- Hem biz senle neden hep akşam üstü buluşuyoruz?

- E işim anca bitiyo.

- Bana dediler ki...

- Hep akşam üstü buluşan adamdan her daim kaçınıcaksın mı dediler?

- Gibi gibi.

- Bunu da mı Müjgan dedi?

-Evet.

- Onun sevgilisi onunla kaçta buluşuyomuş?

- Onun sevgilisi yok.

- Şaşırmadım.

- Yarın sabah 10 gibi falan Müjgan, sen, ben buluşalım mı?

Bi baksın sana.

- Seda... Tünele giriyorum...

Çekmeyebilir...

- Aha Müjgan demişti zaten!

Bi erkek aniden tünele giriyorum diyosa... Ercan?

Ercan! Kendilerini fasülye gibi nimetten sayan tiplerse, işiniz var demektir.

Bu arkadaş gruplarına dikkat edin: Bir adet soğuk görünüşlü, her şeyi ben biliyorumcu Bir adet kanka ayağı çeken sömürgen Bir adet seninle ve mevcut arkadaş grubuyla aradaki sürtüşmeleri görmezden gelip, her iki tarafı da memnun etmeye yemin etmiş melek görünüşlü laf taşıyıcı Bir adet sana iyi davranmak içinden gelen ama sevgilinin baskıcı arkadaş grubunun hüsranına uğrayan ne idüğü belirsiz bir adet sevimli ve saf nereye çekersen oraya gelirimci.

Bir adet ortada olmayıp çıka gelen ve sizi, sevgilinin arkadaş grubunun anlattığı kadarıyla tanımada karar kılmış samimiyetsiz Bir adet sizi mutlaka seven, arkadaş grubunun kötü varsayımlarından etkilenmeyen araf bekçisi. Size de zorla kimseye katlanmamak düşer.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Istakozlar elbette dışsal nedenlerden dolayı ölürler; insanlar tarafından avlanırlar, foklar tarafından yenirler veya parazitler tarafından tüketilirler, ancak içten ölmezler.

Kendi başlarına iştah kaybı, metabolizmada değişiklik, üreme dürtüsü veya yeteneğinde kayıp ve zamanla güç veya sağlıkta düşüş göstermezler.



TESPİTLİ YORUM

@busrasenyurekk Türk erkeklerinin aracını park etmeye çalışan kadına ettiği yardım halis mi ya sokağa giriyorum GEL ABLACIM

SOLLU GEL diye bağırıyo dldldl AY GELİYORUM BEKLE.



GÜLÜ YORUM

@pebblema Üniversitede eve çıktığım yıl ıspanak yemeği yapmaya karar verdim.

Hayatımda ilk defa yapacaktım.

Markete gittim.

Annem çokça al, piştikçe küçülür dediği için iki poşet doldurdum, kasadan geçirirken kasiyer kız dedi ki: "Bu kadar çok rokayı ne yapacaksınız?"