Bir kişinin sizi gerçekten sevip sevmediğini nasıl anlarsınız-2

2. YÖNTEM

Kişinin Davranışlarına Dikkat Edin:

Karşındakinin ikinizin geleceği hakkında olumlu konuşup konuşmadığına bak. Bu kişi seni gerçekten seviyorsa, onun geleceğinin bir parçası olacağını düşünecektir ve bu konuda herhangi bir endişesi veya şüphesi olmayacaktır. Karşındaki düzenli olarak gelecekte ne yapacağınızdan, bir, iki ve hatta on yıl sonra hayatınızın nasıl olacağından söz ediyorsa, muhtemelen sana aşıktır.

Sana anlamlı iltifatlarda bulunup bulunmadığına bak. "Yeni saç kesimini sevdim" demekle "Ne olursa olsun sen bana kendimi daha iyi hissettirmeyi başarıyorsun" demek arasında fark vardır. Karşındaki senin karakterinin ve kişiliğinin önemli yönlerinin değerini bildiğini gösteren iltifatlarda bulunuyorsa, büyük ihtimalle seni gerçekten seviyordur.

Sana "seni seviyorum" dediğinde bunu gerçekten hissederek söylediğinden emin ol. "Seviyorum seni ya!" demekle "Seni seviyorum" demek arasında büyük fark olduğunu unutma. Sevdiğin kişi seni gerçekten seviyorsa ve bunu gözlerine bakarak, samimi bir şekilde söylüyor ve karşılığında senden bir şey beklemiyorsa, büyük ihtimalle bunu gerçekten hissederek söylüyor demektir.

Karşındakinin sana kendini açıp açmadığına bak. Sevdiğin kişi seni gerçekten seviyorsa, o zaman sana gerçekten açılacaktır ve ne düşündüğünü, ne hissettiğini, korkularını ve özlemlerini senle paylaşacaktır. Sana çocukluğundan, en büyük pişmanlıklarından, en acılı anlarından veya gelecek için romantik hayallerinden bahsediyorsa, seninle hemen hemen her konuda rahatça konuşabiliyor demektir ve senden hoşlanması muhtemeldir.

Ayrı olduğunuzda seni özler. Sevdiğinle birbirinizden uzaktayken sana mesaj atıyor, seni arıyor veya seni ne kadar özlediğini söylemek için sana e-posta gönderiyorsa, hayatını sensiz düşünemiyor demektir.

Üç haftalık bir tatile çıktığında ondan hiç haber alamıyorsan, o zaman bu aşk olmayabilir.

Seni özlediğini söylemek için seni sürekli araması gerekmez.

Hatalarını düzeltmeni umar.

Karşındaki seni gerçekten seviyorsa, seni aklında idealize etmemelidir.

Bu gerçek bir aşksa, sen bir hata yaptığında, mantıksız bir şey söylediğinde veya kötü davrandığında bunu sana rahatça söyleyebilmelidir.

Seni sürekli eleştirmemelidir ama sağlıklı ölçüde eleştiride bulunması karşındakinin seni gerçekten tanıdığını ve en iyi yönlerinle birlikte hatalarını da kabul ettiğini gösterir.

Senin fikrine gerçekten değer verip vermediğine bak.

Karşındaki seni gerçekten seviyorsa, o zaman senin ne düşündüğünü önemser; bu ister aldığı yeni bir çift ayakkabı ister ülkendeki siyasi durum olsun. Seni gerçekten seviyorsa, büyük veya küçük meseleler fark etmeksizin senin öneri ve görüşlerine başvurur.

Senin fikrini sormaktan çekinebilir ama bunu yapar çünkü seni seviyordur.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Sabahları gecelerden çok daha uzunuz!

Bu durum bir şehir efsanesi gibi görünebilir. Ama aslında sabahları gece yatmadan önceki boyumuza göre bir tık daha uzunuz. Bunun nedeni de daha çok gün içinde yaşadığımız stres, kaygı vs. gibi nedenlere bağlanıyor.

Günlük rutinlerimizi yaparken yaşadığımız baskı omurgamızdaki kıkırdakları kısaltıyor.

Uyumak da bizlerden bu stresi, baskıyı alıp götürüyor ve tekrar doğal şeklimize dönüyoruz.



