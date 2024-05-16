MSB haftalık raporu açıkladı: 47 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri nin (TSK) terörle mücadelesinin sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdürdüğünü belirtti.

BU HAFTA 48 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Aktürk, bu kapsamda 47'si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1000 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Aktürk, ayrıca geçen hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mağarada muhtelif miktarda uçaksavar ve tanksavar silahı, roketatar, bomba atar, havan, piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği ve makinalı tüfek ile bunlara ait mühimmat, el bombaları, dürbün, telsiz ve çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 931 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1970 silah ve 837 bin 630 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 741 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 1021 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir."

Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunduğuna vurgu yapan Aktürk, "Hudutlarımızda 493'ü son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 981 şahıs yakalanmıştır. Son bir haftada engellenen 1675 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 54 bin 117 olmuştur." diye konuştu.