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HÜRJET bir kez daha 'Gök Vatan'la buluştu! Başarılı manevralar... TUSAŞ'tan "19 Mayıs’ta sürprize hazır olun!" paylaşımı

Türkiye'nin jet motorlu süpersonik ilk uçağı HÜRJET bir kez daha 'Gök Vatan'la buluştu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil "Testleri hızla devam eden HÜRJET’imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs’ta sürprize hazır olun!" paylaşımında bulundu.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 12:10 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 12:20
HÜRJET bir kez daha ’Gök Vatan’la buluştu! Başarılı manevralar... TUSAŞ’tan 19 Mayıs’ta sürprize hazır olun! paylaşımı

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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye'nin jet motorlu süpersonik ilk uçağı HÜRJET bir kez daha gökyüzüyle buluştu.

HÜRJET bir kez daha 'Gök Vatan'la buluştu!

SAHNEDE YILDIZ VAR

Konuya ilişkin Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, "Sahnede 'yıldız' var. Dahası 19 Mayıs'ta Samsun'da" denildi.




19 MAYIS'TA SÜRPRİZE HAZIR OLUN

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise, "Testleri hızla devam eden HÜRJET'imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun!" paylaşımında bulundu.




İşte Hürjet'in merak edilen özellikleri;

TEKNİK ÖZELLİKLER

Mürettebat: 2
Uzunluk: 13,6 m (44,6 ft)
Kanat açıklığı: 9,5 m (31,2 ft)
Yükseklik: 5,1 m (16,7 ft)
Kanat alanı: 35 m2 (377 ft2)
Motor: 1 adet General Electric F404-GE-102 turbofan motor[8]
İtki: 17.600 lbf (78,3 kN)



PERFORMANS

Servis tavanı: 45.000 fit (13.716 m)
Kesintisiz dönüş: 5,5g @ 15,000 ft <0.9>
Tırmanma oranı: 39.000 fit/dk (198 m/sn)
Menzil: 1.200 deniz mili (2.222 km)
Yük kapasitesi: 6.000 pound (2.722 kg)
Azami hız: 1.4 Mach
G limitleri: +8g / -3g

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