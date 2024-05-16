HÜRJET bir kez daha 'Gök Vatan'la buluştu! Başarılı manevralar... TUSAŞ'tan "19 Mayıs’ta sürprize hazır olun!" paylaşımı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye'nin jet motorlu süpersonik ilk uçağı HÜRJET bir kez daha gökyüzüyle buluştu.
SAHNEDE YILDIZ VAR
Konuya ilişkin Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, "Sahnede 'yıldız' var. Dahası 19 Mayıs'ta Samsun'da" denildi.
19 MAYIS'TA SÜRPRİZE HAZIR OLUN
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise, "Testleri hızla devam eden HÜRJET'imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun!" paylaşımında bulundu.
İşte Hürjet'in merak edilen özellikleri;
TEKNİK ÖZELLİKLER
Mürettebat: 2
Uzunluk: 13,6 m (44,6 ft)
Kanat açıklığı: 9,5 m (31,2 ft)
Yükseklik: 5,1 m (16,7 ft)
Kanat alanı: 35 m2 (377 ft2)
Motor: 1 adet General Electric F404-GE-102 turbofan motor[8]
İtki: 17.600 lbf (78,3 kN)