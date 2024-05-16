HÜRJET bir kez daha 'Gök Vatan'la buluştu! Başarılı manevralar... TUSAŞ'tan "19 Mayıs’ta sürprize hazır olun!" paylaşımı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye'nin jet motorlu süpersonik ilk uçağı HÜRJET bir kez daha gökyüzüyle buluştu.

SAHNEDE YILDIZ VAR



Konuya ilişkin Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, "Sahnede 'yıldız' var. Dahası 19 Mayıs'ta Samsun'da" denildi.