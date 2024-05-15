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Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast girişimi

Son dakika haberleri... Yerel basında çıkan haberlere göre, Slovakya Başbakanı Fico vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 16:18 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 16:44
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi

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Son dakika haberleri... Yerel basında çıkan haberlere göre, Slovakya Başbakanı Fico vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast girişimi

SLOVAKYA BAŞBAKANINA SİLAHLI SALDIRI

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirildi

Slovakya Başbakanı Robert FicoSlovakya Başbakanı Robert Fico

Medyada çıkan haberlere göre, Slovakya'nın popülist Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

Lider, Bratislava'nın 182 mil kuzeyindeki Handlova kasabasındaki bir toplum merkezinin önünde dururken ateş açıldı. Bir hükümet toplantısı için kasabadaydı ve o sırada destekçileriyle buluşuyordu.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Slovak polisi olayla ilgili olarak bir kişiyi gözaltına aldı. Associated Press'in haberine göre olay yerindeki gazeteciler çok sayıda silah sesi duyulduğunu söyledi.

Slovak TASR haber ajansı, parlamento başkan yardımcısı Lubos Blaha'nın Parlamento oturumu sırasında olayı doğruladığını ve bir sonraki duyuruya kadar ertelediğini söyledi. Sahne Çarşamba öğleden sonra kapalı kaldı.

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