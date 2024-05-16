Rekabet Kurulu açıkladı: Google’a 296 milyon 84 bin lira para cezası!

Rekabet Kurulu, Google'a yükümlülükleri yerine getirmediği için 296.084.899,49 milyon TL idari para cezası kesti. Rekabet Kurumu'nun açıkladığı son dakika kararına göre Google cezasını ödeyene kadar her gün bu rakamla katlanarak yaptırıma eklenecek.

ARAMA HİZMETLERİNDEKİ YANLILIĞI TESCİLLENDİ

Rekabet Kurulu'nun açıkladığı karara göre, 08.04.2021 tarihli ve 21-20/248-105 sayılı kararında, Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu, Google'ın kendi yerel arama (Local Unit) ve konaklama fiyatı karşılaştırma (Google Hotel Ads-GHA) hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit'e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ile konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği tespit edildi. Google hakkında 296.084.899,49 milyon TL idari para cezasına hükmedildi.