PSİKOLOJİ şunu iddia ediyor: Eğer iki eski sevgili sadece arkadaş olarak kalabiliyorsa ya hâlâ aşıktırlar ya da hiç aşık olmamışlardır.

BİRİNİN size yalan söylediğine inanıyorsanız hiçbir şey söylemeyin.

Eğer söylediklerini daha da detaylandırmaya devam ederlerse yalan söylüyorlar demektir.

DÜNYADAKİ en kötü duygu, güvendiğiniz biri tarafından kullanıldığını ve size yalan söylendiğini bilmektir.

BİRİSİ size tavsiyede bulunursa, "Haklısınız" diyerek yanıt verin.

"Biliyorum"dan daha diplomatik geliyor kulağa.

PSİKOLOGLAR özgüvenin anahtarının bir odaya girip herkesin sizden hoşlandığını varsaymak olduğunu söylüyor.

İNSANLAR "Sen değiştin" dediğinde onların istediği gibi davranmayı bırakmış olma ihtimalin % 95'tir.

UYUYAN bir insan beyni, çevresinde konuşulan kelimeleri hâlâ anlayabilir.

HAFTADA en az bir "Tembel gün" geçirmek stresi, yüksek tansiyonu ve felci azaltmaya yardımcı olabilir.

BAŞKALARININ davranışlarımıza ve görünüşümüze gerçekte olduğundan çok daha fazla dikkat ettiğine inanma eğilimindeyiz. Buna spot ışığı etkisi denir.

KIRMIZI giyen insanlara daha çok ilgi duyuyoruz çünkü kırmızı, insanlarda cinsellik, doğurganlık, sağlık ve statü sinyali olarak temel, ilkel bir tepkiyi tetikliyor.

İNSAN zihni, zamanının çoğunu anıları yeniden yaşama arzusuyla tekrar tekrar oynayarak geçirir.

GERÇEKTEN sevdiğiniz birine kızgın kalmak imkansızdır.

3 GÜNDEN fazla süren öfke, aşık olmadığınızı gösterir.

TARTIŞAN kişi öfkesini kaybeder ve bağırmaya başlar, insanın doğal eğilimi bağırmaktır. YAPMAYIN!

Sakin olun ve sessizce cevap verin. Bu onları daha da sinirlendirecektir. Dene!

İşe yarıyor.

GENELLİKLE en çok "çok iyi" olan insanlar incinir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

BÜYÜK imzaları olan kişilerin genellikle özgüvenleri yüksektir.

KÜÇÜK el yazısına sahip kişiler genellikle konuşmaya daha az açıktır.

AKILLI insanlar çoğunlukla kaba el yazılarına sahiptir.

BİRÇOĞUMUZ 'Hayalet Titreşim Sendromu'ndan muzdaripiz; aslında titremiyorken telefonunuzun titrediği hissi.

DİKKATI kolayca dağılan kişilerin IQ'su genellikle yüksektir.

TESPİTLİ YORUM

@sobalgaz Kalabalık İddaa bayisinden kupon tahsil ederken yaşanılan gurur.

Oğlunun yemin töreninde falan yaşayamazsın bu duyguyu.

GülüYorum

@kurset_official İLLE DE BEDELLİ tersten okuyunca da İLLE DE BEDELLİ oluyor.

Bu mucizevi durum bile bedellinin ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.

DeepNOT

Bir gün sana inanmayanlar bile seninle nasıl tanıştıklarını herkese anlatacaklar.