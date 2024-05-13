X-RAY'DEN geçmeden önce eşyaları hazırlamayıp, bütün sırayı alt üst etmek.

Aslında X-Ray'den tek seferde geçmenin haklı gururunu yaşamanın tadını bir alsalar...

CHECK-IN sırasında ağırlık sınırını aşan bavulu ısrarla bagaja sokmaya çalışmak.

- Hanımefendi bunu almam mümkün değil. Normalden 25 kilo daha fazla...

- Benim bavulun kenarları falan çok kalın. İç hacmi böyle bayağı büyük. Ondandır yaa.

PASAPORT sırasına koşarken, Usain Bolt'a dönüşüp herkesi teker teker ezmek.

Söz konusu uçağa yetişmekse, RoadRunner bile kimseye yetişemez!

EL bagajının içine adeta Van Gölü'nü doldurarak uçakta yanına almaya çalışmak.

El bagajına mini mini dünyaları doldurup, uçakta bagajla kavga etmenin bir anlamı yok sonuçta.

KOLTUKLARI şezlong zannedip, diğer yolcunun gıdısına kadar yatırmak.

Bu durumdan rahatsız olanlar olarak "İstersen ben kalkayım, sen iki koltuğu birleştirip uyu" isimli bir dernek kurmanın zamanı gelmedi mi?

BUSINESS tarafında uçup, ''Bunu içmeden duramıyorum adamım'' diyerek dolaşmak.

- Ne alırdınız?

- Portakal suyu. İçmeden uçamam da...

- Peki, afiyet olsun.

- Sağolun. İçmeden uçabilsem neyse de, uçamıyorum işte...

KALMAYAN yemeğin ''Ne demek kalmaz, nasıl kalmadı?'' gibi tepkilerle tekrardan oluşacağını sanmak.

Ne kadar uğraşırsan, uğraş o yemek yoksa uzatmanın da manası yoktur.

BUSINESS ve ekonomi arasındaki perdeyi bir o yana bir bu yana oynatıp inanılmaz komikli şakalar yapmak.

Hangi tarafta olursanız olun, o perde en az bir kez açılıp kapanacaktır.

EĞER uçak türbülansa girdiyse, sakin kalamayıp bir de tüm yolcuları paniğe sürüklemek.

Alışık olmayanlara korku dolu anlar yaşatan türbülans, alışık olanlara vapur sefası gibi gelir.

TUVALETİ yarınlar yokmuş gibi kullanıp, olduğu gibi bırakmak.

''Biz buna mecbur muyuz?'' diye bağırmak geliyor içimizden!

KÖTÜ kokulara karşı aşırı hassas olup, tuvalet veya mutfak tarafından koltuk seçmek.

Yapmanız gereken tek şey, bilet almadan önce koltukların tam olarak nerede olduğuna bakmak.

YAN taraftaki yolcu ile nur topu gibi tatlı gerginlikleriniz oluşmasına neden olacak koltuk kolçağı savaşlarına girişmek.

En temizi baştan konuşup anlaşmak. Yoksa bütün uçuş boyunca yan taraftan gelecek hamleyi beklemek oldukça sinir bozucu olabilir.

UÇAĞIN lastiği yere değer değmez, ''Kaptan müsait bir yerde…'' diyecek gibi ayaklanmak.

- Kaptan düğmeye bastım, ama çalışmıyor galiba.

- Beyefendi yerinize oturur musunuz lütfen?

- Gelmemiş miydik?

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

DÜNYANIN kaydedilen en büyük insan topluluğu bir Hindu dini festivalindeydi.

Yaklaşık 150 milyon kişi katıldı.

İNSANLAR bazı hayvanlara rakip olamaz.

Gergedan böceği ağırlığının 850 katını sırtında taşıyabilir.

İmparator güvesi, kokuları 10 kilometreden daha uzakta algılayabilir.

KADINLARIN her gece erkeklerden ortalama 20 dakika daha fazla uykuya ihtiyacı vardır ve yeterince uyuyanlar erkeklerden daha sağlıklı hissedecek ve daha uzun yaşayacaktır.

TESPİTLİ YORUM

@sekiz_saniye İleride oğlum bana "Anne ben saat kaçta doğdum tam?" diye sorarsa anlarım ki flörtü vardır...

GülüYorum

@dayagiyedin Biri odaya tansiyon aletiyle girince odadaki herkes aynı anda kazağının kolunu sıvamaya başlıyor.

Hastasıyız tansiyon ölçtürmenin...