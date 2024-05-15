Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/1257 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1257 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmaz:İstanbul, Beyoğlu, Keçecipiri mah., 3055 Ada / 2 Parsel, 3. Normal Kat , 11 nolu Çatı Piyesli Meskenin tamamı.

Adresi : Keçecipiri Mah., Parçacı sok. No: 5 İsaş İnşaat Apartmanı K: 3 D: 11 Beyoğlu

Kıymeti : 4.400.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 10:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 10:50

13/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02032700

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