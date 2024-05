ARKADAŞLAR ARKADAŞLIKLAR:

Uzun ömürlü olma eğilimindedirler ve çok gerçekçi hissederler. Yarın ya da yıllar sonra karşılaşsalar da aynı şekilde konuşurlar.

ÇOCUKLARIN EN SEVDİĞİ İNSANLAR:

Evet. Erkekler, komik oldukları ve etrafta daha eğlenceli oldukları için çocuklar arasında popülerdir.

Video oyunları oynuyorlar, çocukları dışarı çıkarıyorlar, daha sportif, daha kolay.

BİR ŞEYLERİ BIRAKMA YETENEKLERİ:

Kadınlar kadar geçmiş bagajı taşımıyorlar. Bu alanda daha rahat ve soğukkanlılar.

KENDİLERİ İÇİN KOLAYDIR:

Yargılanmaktan kadınlar kadar korkmuyorlar.

Bu onların daha güvenli ve rahat olmalarını sağlıyor.

KENDİ KENDİLERİNE ŞAKA YAPMA KONUSUNDA DAHA İYİDİRLER:

Sadece bu da değil, kendilerine yöneltilen şakalara aynı derecede eğlenceli yanıtlar verme yeteneğine de sahipler.

SÖYLEDİKLERİNDE DAHA MANTIKLI VE DİKKATLİDİRLER:

Kadınlar daha duygusal olmaya eğilimli, çoğunlukla kalpleriyle düşünür ve bu nedenle her zaman aptalca şeyler söyler.

MACERACIDIRLAR, DAHA SPORTİFTİRLER VE RİSKTEN DAHA AZ KAÇINIRLAR:

Öte yandan, kadınlar çok fazla düşünmeye eğilimli ve konfor alanımızın dışına çıkması nispeten zordur.

KOLAY GİYİM:

Karmaşık bir şey yok, çok fazla seçenek yok, kolay ve rahat kıyafetler.

Her gün aynısını giyin o zaman kimse sizi yargılamaz. Ne yazık ki.

Kadınlar için her şey tam tersi.

HAZIRLANMAK İÇİN DAHA AZ ZAMAN:

Hazırlanmak için neredeyse hiç zaman ayırmıyorlar. Çoğu zaman bunu yapmalarına bile gerek kalmaz. Her iki şekilde de aynı görünüyorlar. Kusura bakmayın, harika demek istedim evet, harika görünüyorlar.

Kadınlar istediği ama yine de harika görünmediği görünümü elde etmek için saatler veya daha uzun süre harcar:)

ZEKA VE AKILLILIK:

Kadınlar daha samimi ve mükemmeliyetçiyken, erkekler genel olarak daha keskin zihinlere sahiptir. Evde tamir edilmesi gereken bir şey var mı? Cevap Erkeklerdir.

Sınavdan önceki gün uyuyan ve Matematikten 100 üzerinden 100 alan kim? Erkekler :)

ONLARIN AŞKI:

İster baba sevgisi olsun, ister kardeş sevgisi, ister erkek sevgisi.

Sevdiklerinde bu çok saftır ve hiçbir beklentisi yoktur.

Bir kez aşık olduklarında, size kendilerini tamamen vereceklerdir. Onların ilgileri, özenleri, düşünceleri her şey.

Buna benzer bir şey yok.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bir erkeğin duruşu, bir kadının ilk izleniminin % 80'inden fazlasını oluşturur

İlk görüşte aşka inananların yarısından fazlası bunu zaten yaşamıştır.

Erkeklerin kadınlardan daha hızlı aşık olduğu biliniyor.

Psikologlara göre ilk görüşte aşık olmak görünüşte doğru.



TESPİTLİ YORUM

@tatyosbey Geçen narkotik baskını yaptılar, eleman bağırıyor "bundan sonra bu vatan benim için bittiiiiiiiiii" diye... Sanki beyin göçü yapacak at hırsızı.



GÜLÜ YORUM

@husqvarna701 4 senedir tanıdığım karımla ilk kez lahmacun yiyoruz, mayonez sıkıp yiyormuş.

Yan masadakiler bakınca İLK BULUŞMAMIZ KUSURA BAKMAYIN dedim.



DEEPNOT

Yalnızca güneşli günlerde yürürseniz hedefinize asla ulaşamazsınız.