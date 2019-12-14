Kadınların usandığı cümleler
Sana karşı çok derin hislerim var, o nedenle böyle oldu.
Herkese de çok derin hisleri var bu erkeklerin.
Daha önce hiçbir kadına böyle şeyler hissetmedim.
Belki de her kadına farklı hissediyor.
Ben fotoğraf işini pek sevmiyorum.
Çünkü diğer flörtleri ile pişti olmayı istemiyor.
Bana kellik yakışıyor.
Kime göre, neye göre?
Ya biraz kilon var ama yüzün çok güzel.
Senin de karakterin yok ama.
Davet ederdim ama annemler ziyarete geldi.
Annenleri de hiç çıkmaz zaten.
Ya o kız benim kardeşim gibi...
Ya bir kız söylese "Ya o çocuk benim kardeşim gibi" Ne düşünürsün?
Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun.
Mesela ne? Sen kötü müsün?
Sadece sarılıp uyuyacağız.
Buna inanan var mı cidden ya?
Anneme senden bahsettim.
Bahsetmedin bebeğim.
Seni çok sevdiğim için bu kadar çok kıskanıyorum.
Hayır, kendine hiç güvenmiyor.
Çok yoğun bir gündü, o nedenle mesajlarına dönemedim.
Ama her dakika çevrimiçiydi...
Ben sana değil çevrene güvenmiyorum.
Yapma ya...
Her zaman yanındayım.
Yav he he...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
"Tembel hayvanlar mideleri doluyken bile açlıktan ölebilirler."
TESPİTLİ YORUM
Adam gitmiş profil fotoğrafına araba fotoğrafı koymuş. Ya sen Optimus musun, Megatron musun. Ya sen Transformers mısın karşim.
NE KADAR OLDU?
UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki Mersin'in Anamur İlçesi'nde 1500 yıllık Mamure Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında PVC pencere kullanalı 1 YIL OLDU
FACEBAK DUVARI
Hayırlısı neyse o olunca beni uyandırın
AlkışlıYorum
Alışveriş merkezinde yaptığım alışverişten sonra fatura istediğimde, "Sizin adınıza mı olacak?" sorusuna, "Yok gölgelerin gücü adına olacak" dedim. Kasiyer bunalıma girip işi bırakmış :).
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