Aslan İzmir'de kendine geldi...

Cumartesi günü Trabzonspor'a kaybederek ağır yara alan lider Galatasaray dün erteleme maçında Göztepe'yi deplasmanda 3-1'le geçti.

Çok önemli bir engeli aşan Cimbom bitime 6 hafta kala iki takipçisi Fenerbahçe ve Trabzonspor'la farkı 4 puana bıraktı. 5'inci dakikada Galatasaray ilk atakta golü buldu.



Soldan Sane'nin kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında iyi yükselen Barış Alper topu kafayla ağlara yolladı:

0-1. 19. dakikada ceza sahasına giren İlkay'ın dar açıdan aşırtma şutu Allan'a da çarparak ağlara gitti: 0-2. 30. dakikada Sallai yüzde yüzlük pozisyonda golü atamadı.



40. dakikada Sallai'nin sert şutunu Lis son anda kornere çeldi. 50. dakikada farkı bire indiren Göztepe umutlandı. Miroshi'nin soldan ortasını ceza sahasında Juan iyi yükselip kafayla filelere gönderdi: 1-2. 56. dakikada Cherni'nin kafa şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

58. dakikada Janderson kale ağzından inanılmaz bir gol kaçırdı. 75. dakikada Galatasaray farkı yeniden ikiye çıkardı. Sara'nın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında Lemina kafayla kaleci Lis'i avladı: 1-3. Kalan süreçte skor değişmedi.