Trabzon'un Nijeryalı stoperi Nwaiwu'nun inanılmaz yükselişi dikkat çekiyor.

3 gole ulaşan genç oyuncu, golcü stoperler arasında zirveye oturdu.



Samet Akaydın ile ilk sırayı paylaşan Nwaiwu; ligde forma giyen Milan Skriniar, Davinson Sanchez ve Wilfried Singo gibi dünya çapında kariyere sahip elit savunmacıları geride bırakarak büyük bir sükse yaptı. Nwaiwu'nun bu başarısını özel kılan en önemli detay ise gollerin atılış şekli.



Yetenekli stoper, attığı gollerin ikisini kafayla kaydederek hava toplarındaki tartışmasız hakimiyetini de gösterdi. Duran toplarda rakip ceza sahası içinde önemli bir tehdit haline gelmeye başaran Nwaiwu, Batagov gibi önemli bir savunma oyuncusunun yokluğunu da hissettirmemeyi başardı.

