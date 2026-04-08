"ESKİDEN kalp kırılırdı, şimdi Wi-Fi çekmiyor." Bir zamanlar ilişkilerde kavga etmek bile analogdu. Ses yükselirdi, kapılar çarpılırdı, en fazla mahalle bakkalı olaya tanık olurdu. Şimdi? Kavga etmiyorsun… bildirim yaşıyorsun.



KAVGANIN BAŞLAMA SEBEBİ:

Nostaljik kavga (90'lar-2000 başı):

"Beni neden aramadın?" "Akşam geç geldin." "Annem seni sevmedi." ÇÇ Günümüz kavgası:

"Story'mi görüp niye yazmadın?" "O kızın reels'ını neden beğendin?" "Online'dın ama bana yazmadın." Eskiden kavga başlatmak için fiziksel olarak ortada olman gerekiyordu.

Şimdi sadece internet paketin olması yeterli.





TARTIŞMA ŞEKLİ:

Nostaljik:

Yüz yüze. Göz göze. Duygu var, ses tonu var, hatta bazen dramatik bir "git!" çıkışı.

Günümüz:

WhatsApp'tan:

"Tamam." "Aynen." Ve o efsane sahne:

"Yazıyor…" 3 dakika mesaj yok.

Bu, modern çağın psikolojik işkencesidir.



KANIT SUNMA SİSTEMİ:

Nostaljik:

"Ben öyle demedim!" "Dediiiiin!" Kanıt yok. Her şey sözlü.

Hafıza önemli.

Günümüz:

Ekran görüntüsü.

Son görülme.

Beğeni geçmişi.

Kadın: "Bak 14:32'de online olmuşsun." Erkek: "Ben o ben değilim..." Artık ilişkilerde herkes yarı zamanlı bilirkişi.



TRİP ATMA BİÇİMİ:

Nostaljik:

Sessiz kalma, surat asma, camdan dışarı bakma.

Arka fonda Tarkan çalıyor.

Günümüz:

Story'ye anlamlı şarkı...

Close Friends'e sitem...

"Kimseye güvenme" yazısı...

Yani artık trip bile sosyal medya destekli.





BARIŞMA SÜRECI:

Nostaljik:

Kapıya gelme...

Çiçek alma...

"Özür dilerim" deme...

Romantizm var, çaba var.

Günümüz:

"?"

"Uyudun mu?" Caps atma.

Barışma artık duygusal değil, algoritmik.



KAVGANIN SÜRESI:

Nostaljik:

Kavga edilir, biter.

En fazla 1-2 gün küslük.

Günümüz:

Kavga bitmez.

Çünkü: Eski mesajlar var.

Eski beğeniler var.

2019'dan kalma olaylar var.





Modern ilişki: "Geçmiş hiçbir zaman geçmiş değildir." ÇÇ FINAL NOKTASI:

Eskiden:

"Bitti." Kapı kapanırdı.

ÇÇ Şimdi:

Unfollow...

Story gizleme...

Profil fotoğrafı kaldırma..

Ayrılık bile artık dijital efektlerle geliyor.



SONUÇ: Nostaljik kavgalar daha gürültülüydü ama daha samimiydi. Günümüz kavgaları sessiz… ama daha tehlikeli. Çünkü artık kimse bağırmıyor. Herkes susuyor… Ama herkes her şeyi görüyor.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?



Almanya'da bir hırsız, soygun yaptığı evde parmak izi bıraktı. Polis parmak izini aldı, adama ulaştı.

Adam mahkemede, "O parmak izi benim değil, kendimi ısırdım, o ısırık izi" dedi.

Hakim şaşkınlıkla, "Parmak izi ısırık iziyle aynı şey değil" dedi. Adam "Olsun, ben kendimi ısırdım, siz karıştırıyorsunuz" diye diretince, mahkeme bilirkişi çağırdı. Bilirkişi "Parmak iziyle ısırık izi aynı şey değil, bu bir parmak izi" raporu verdi. Adam "O zaman benim parmağım yok, olsaydı ısırırdım" dedi. Mahkeme adama 2 yıl hapis cezası verdi.







GülüYorum



@ugurfakii Bir keresinde ikiz kardeşim AVM'ye arabayla gitti, taksiyle döndü, galiba dedim arabayı bulamadı.

Uğraşmayıp taksiyle eve geldi. "Ne oldu, neden taksiyle geldin?" dedim.

"Ben arabayla mı gitmiştim ya" dedi.

Meğer arabayı komple unutmuş.