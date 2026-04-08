Fenerbahçe'de sezon sonunda Fred ile yollar kesin olarak ayrılıyor.



Sarı-lacivertli kulübün 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncuya transferi konusunda kolaylık sağlayacağı öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun ülkesine dönmek istediği ve kariyerini burada sürdürmek istediği öğrenildi. Bu sezon 26 Süper Lig maçında 1118 dakika süre alan Fred, gol üretemedi ve 2 asist yaptı. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'de maç başına ortalama 45 dakika sahada kaldı.



F.Bahçe'de 120 maça çıkan Fred'in 9 golü var.

