Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, son haftalarda ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri üzerine çekiyor. Son 6 haftada 4 gol ve 2 asist üreten genç yıldız, performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.

Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen, Nene'yi transfer için harekete geçti. Başarılı futbolcunun, Fenerbahçe yönetimi ile sürekli temas halinde olduğu ve gelen teklifleri ilettiği gelen haberler arasında.



BEKLENTİ EN AZ 25 MİLYON EURO



Bu arada İngiltere Primier Lig ekiplerinin de önümüzdeki günlerde teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de 22 karşılaşmada boy gösteren Malili yıldız, 9 gol atarken 7 de asist yaptı. Toplamda 16 gole katkıda bulundu. Nene'yi isteyen kulüplerin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, genç yıldızı sezon başında Avusturya ekibi Salzburg'dan 18 milyon Euro'ya transfer etmişti.



Sarı-lacivertliler, 25 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.

