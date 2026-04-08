Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ve maça devam edememişti. Yıldız oyuncu, Kayserispor maçında kesin olarak forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor'a karşı ise oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.



Asensio, Fenerbahçe için büyük bir güç... Sarı-lacivertlilerin yıldızının forma giymediği maçlarda Fenerbahçe zorlanıyor. Sezon başında Alanyaspor'a karşı forma giymedi ve Kanarya rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Yine kaybedilen Karagümrük maçında ise 11 başlamadı.



O maç ta da Fenerbahçe sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Domenico Tedesco, Asensio'nun bir an önce sağlıklı bir şekilde takıma dönmesini istiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Marco Asensio, 13 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.

