

Sabah alarmını uyandıran insan:

Normal insan alarmı duyar, uyanır.

Şanssız insan alarmı duyar, alarm uyanır, kendisi hâlâ uyuyordur.

Telefonu çalarken yere düşer, ekran kırılır, alarm kapanmaz, şarj biter, o yine geç kalır.



Şemsiye aldığı gün güneş, almadığı gün sel:

Meteoroloji şanssız insana karşı kişisel bir tavır besliyormuş gibi davranır.

- Bugün yağmur yok.

Şanssız insan: Şemsiyesiz çıkar.

- 5 dakika sonra: Tropikal fırtına.

Ama şemsiyeyle çıkar?

O gün çöldeymiş gibi güneş açar.

Otobüsün sadece ondan kaçması:

Otobüs şoförlerinin gizli WhatsApp grubunda özel bir başlık var gibi:

"Lütfen, yaklaşınca bir adım hızlanın. Bu bir protokol." Şanssız insan durağa tam adım atarken otobüsün kapısı kapanır ve araç "Ben seni görmedim kiii" özgüveniyle uzaklaşır.



Sırada yanlış kuyruğu seçme yeteneği:

30 kasa vardır, 29'u bomboştur. Ama şanssız insanın seçtiği kasada:

- Kasiyerin vardiya değişimi, - Kasanın para sayımı, - Sistem güncellemesi, - Önündeki müşterinin tek tek fiş birleştirme talebi… Hepsi aynı anda gerçekleşir.



Kargoyu evdeyken "Evde yok" diye getirmeme:

Şanssız insan kapının önünde bekler.

Bekler… Bekler… Kargo mesaj atar: "Adresinize geldik, sizi bulamadık." Nasıl bulamadın? Kapıya bakınca karşılıklı göz göze geldiniz!



Çektiği fotoğrafta gözlerini kapatan tek kişi olmak:

Toplu fotoğraf çekilir. Herkes mükemmel. Sanki reklam kampanyası. Bir tek şanssız insan: Gözleri kapalı, ağzı yamuk, rüzgârla kavga ediyor.

"Ya bir daha çekebilir miyiz?" der.

Bir daha çekilir… Bu sefer de tam deklanşöre basarken hapşırır.



Teknolojinin özellikle ona çökmesi:

Bilgisayar mı?

Normalde roket gibi.

Ama şanssız insan toplantıya bağlanacağı an:

"Güncelleme yapılıyor… % 1." Üç saat böyle.



Şans oyunlarında daima "Bir numara yanı":

Kazanan numaralar şöyle çıkar: 7 – 11 – 24 – 32 – 45 – 48 Şanssız insanın kuponu?

6 – 12 – 23 – 33 – 44 – 49

Evren, "Bak çok yaklaşmışsın, aferin!" diye teselli verir.



Ama en kötüsü: Normal bir günde bile başına iş açması:

Sıradan bir gün:

Evden çıkarken ayağı paspasa takılır, merdivende bir kedi üstüne atlar, sokağa adım atınca kuş onu hedef tahtası zanneder.

O anda bir taksi geçer, çamur sıçratır. Kuryenin motoru yanından vızlar, poşeti kapar.

Evren: "Ben bugün biraz eğlenirim."

Sonuç: Şanssız insanlar evrenin spesiyalidir:

Ama ne olursa olsun… Şanssız insanların bir süper gücü vardır: Hayatta kalmayı başarırlar.

Başlarına gelenlerle standup bile çıkarırlar. Çünkü bu insanlar talihsiz değil; hayatın komik yanını taşıyan doğal fenomenlerdir.





BUNU BİLİYOR MUYDUN?





2016 yılında Rusya'da, müzedeki fare sorununu çözmek için görevlendirilen sokak kedileri o kadar başarılı bulundu ki belediye onları resmî çalışan olarak kayda aldı. Kedilere kimlik kartı, küçük bir maaş, hatta görev alanı bile verildi.

Yıl sonunda yapılan minik törenlerde "En çalışkan kedi" seçiliyor. Bu unvanı kazanan kediye ekstra mama, rahat bir yatak ve halkın gönlünde ayrı bir yer düşüyor.







TESPİTLİ YORUM



@fahrinorwegian Salak mısınız, dünya düz olsa kediler çoktan her şeyi kenardan aşağı ittirmişti...





GülüYorum



@ilgincbisey Mesajımı geç cevapladıktan sonra "Şimdi gördüm" diyen aşırı güzel kıza verdiğim inanılmaz ayar:

"SENİN SUÇUN YOK CANIM, BEN ERKEN YAZMIŞIM."