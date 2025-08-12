Yemek paparazzisi: Yemeği yemeden önce 12 farklı açıdan fotoğrafını çeken, yemek soğusa da fark etmeyen tip.

Sürekli tatilde görünen: Evden çıkmıyor ama eski tatil fotoğraflarını "bugün gibi" etiketiyle paylaşan.

Gizli şair: Her fotoğrafın altına derin ve anlamlı cümleler yazan ama fotoğrafta latte var.

Filtre bağımlısı: İnsan yüzünü pürüzsüzleştirirken aynı zamanda doğayı da plastik yapabilen.

Spor delisi: Spor salonuna gitmeyi değil, orada selfie çekmeyi seven.

Kendi kendinin fotoğrafçısı: Evde tripod, ışık seti ve 15 dakikada bir outfit değişimi yapan.

"Ben aslında buradaydım"cı: Arkadaş grubunun toplu fotoğrafını alıp, kendisini tek başına kesip paylaşan.

Hayvan çocuğu: Evcil hayvanını çocuk gibi büyütüp ona Instagram hesabı açan.

Motivasyon koçu: "Başarabilirsin!" yazılı story atarken yatağında uyuyan.

Gizemli hikayeci: Story'de sadece kahve kupası ve yağmur videosu, ama altına "Beni anlamayanı…" diye yazan.

Ürün yerleştirmeci: Masum gibi görünen fotoğrafta arka planda markalı şampuan.

Like avcısı: "İlk beğenenin dileği kabul olur" tarzı gizemli açıklamalar yapan.

Filtreyi bulamamış: 20 tane farklı filtreyle aynı fotoğrafı paylaşan.

Doğa kaşifi: Ayda bir pikniğe gidip, "Ben şehirden uzak dururum" imajı çizen.

Sadece story atan: Ana sayfası bomboş ama 24 saatte 58 story atan.

#TBT bağımlısı: Haftada 3 kez "throwback" paylaşıp, sanki 1990'larda yaşamış gibi davranan.

Görünmez takipçi: Hiçbir gönderiyi beğenmez, yorum yapmaz ama tüm story'lerini saniyesinde izler.

Estetik müptelası: Her fotoğrafta farklı burun, farklı çene; arkadaşlar tanımakta zorlanıyor.

Konum kralı/ kraliçesi: Evin balkonunda oturuyor ama konum "Bali".

Gizemli sansürcü: Arkada kimin olduğunu kimse bilmesin diye yüzlere rastgele emoji koyan.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Finlandiya'da her yıl düzenlenen "eş taşıma yarışı" (wife carrying) tam anlamıyla hem romantik hem de yorucu bir spor. Erkekler, eşlerini ya da partnerlerini omuzlarında, enselerinde veya özel "Estonya tarzı" dediği baş aşağı sırtta taşıma tekniğiyle bir parkur boyunca koşturuyor. Parkurda çamurlu su çukurları, engeller ve zor virajlar var.

İşin ödül kısmı ise oldukça motive edici: Kazanan, eşinin ağırlığınca bira kazanıyor. Yani ağır eş = daha çok bira! Bu yüzden bazı yarışmacılar "kazanan stratejisi" olarak iri yapılı birini partner seçmeyi bile düşünüyor. Romantizm, adrenalin ve bira… hepsi tek yarışta birleşiyor.

GÜLÜ YORUM

@Emirdokumm

Hanım pişi yapmış arada çok küçükler vardı, bunlar pişisel gelişimini tamamlayamamış diye patlattim espriyi. Neşe dolu bir sabah.

TESPİTLİ YORUM

@namuskokuyon Sevgili yapıp arkadaşlarından uzaklaşma karaktersizliği… Allahım nasip etsin diye dua ediyorum her gece...