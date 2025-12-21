Sessiz Story Tripi

Eskiden biri küstü mü, surat asardı. Şimdi story atıyor: "Bazı insanlar değer bilmeyi öğrenmeli." Bu pasif agresiflik şaheseri sadece hedef kişiye değil, 427 takipçiye de yönelik. Story'de kullanılan font ne kadar italikse, trip o kadar derindir.



Konumla Mesaj Verme Dönemi

"Şu an buradayım" diyerek paylaşılan bir kafe fotoğrafı, aslında şunu diyor: "Bak, senle gelecektik buraya ama ben sensiz de geldim. Ve tatlım çok güzelmiş, ama sen yoktun." GPS destekli sitem diyebiliriz. Artık kalp kırıklıkları bile harita üzerinden ölçülüyor.



Spotify Trip Listesi

Yeni nesil "trip" artık playlist halinde: "Cool Girl" "IDGAF"

"Köprüden Önce Son Çıkış" Listeye gizli anlamlar yüklü. Açıklama kısmında da genellikle şu yazar: "Dinle ve anla." Ama tabii erkek tarafı anlamaz. Çünkü o hâlâ "acaba bana mı trip atıyor?" seviyesindedir.



Ruhsal Uyanış Tripi

2025'in en moda tripi: "Ben artık enerjimi koruyorum." Bu trip, karşı tarafla konuşmamakla kalmaz, aurasını da kapatır. Artık trip değil, "enerji sınırı." Konuşmak yerine tütsü yakılır, "evren seni zaten cezalandırır" denir.

Filtreli Trip

Kadın sinirli ama estetikten taviz yok. Selfie'de yüz ifadesi: 50% kırgın, 30% güçlü, 20% "bak pişman ol" bakışı. Caption: "Güçlü kadınlar ağlasa da makyajı akmaz." Erkek fotoğrafı beğenirse: "Yani beğeniyorsun ama davranışın öyle değil." Beğenmezse: "Artık ilgilenmiyor bile." Yani her durumda suçlu sensin.



Emojiyle İleti Tripi

Artık uzun mesajlar yok. Sadece: 4 "Kırıldım ama belli etmiyorum." 4 "Sustum çünkü konuşsam yer yerinden oynar." 4 "Yeni fotoğraf attım, farkında mısın?" 4 "Sen bittin dostum." Bu dört emojiyle ilişkiyi bitirmek mümkün.



Sonuç:

Kadın tripleri artık dijitalleşti, modernleşti ve çok katmanlı hale geldi. Artık "küsmek" değil, stratejik sessizlik yönetimi. Bir kadının tripini anlamak, NASA görevi gibi: hassas ölçüm, dikkatli gözlem ve bolca sabır ister. Ama merak etmeyin beyler… Her ne kadar "hiçbir şeyim yok" cümlesi evrim geçirip "enerjimi saklıyorum"a dönmüş olsa da, çözüm hâlâ aynı: Tatlı al, dinle, özür dile. İster dijital trip, ister kozmik trip…

Unutmayın: Kadınlar trip atmaz, duygularını sanatsal biçimde paketleyip sunar.