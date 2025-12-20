Hafızası zayıf olan insanlar aslında unutkan değildir; sadece beyinlerinde "otomatik silme" özelliği vardır. Telefonlardaki depolama dolunca nasıl "gereksiz dosyalar siliniyor" uyarısı çıkarsa, onların kafasında da biri düğmeye basar:

"Az önce ne yapıyorduk?

Sil." Bu insanlar için hayat, fragman izler gibi yaşanır.

Film vardır ama başı yoktur.

Bazen ortası da yoktur.

En Belirgin Özellikleri:

Bir odaya girip neden girdiklerini unuturlar. Oda da şaşkınlık içindedir.

"Ben mi çağırdım seni?" der gibi bakar.

Telefona bakmak için telefonu ararlar. Telefonu bulunca rahatlarlar. Sonra neden aradıklarını unutur, tekrar aramaya başlarlar.

"Bir şey diyecektim ama…" cümlesi onların imzasıdır. O cümle asla tamamlanmaz. Hatta çoğu zaman kendileri de cümlenin nereye gideceğini merak eder.

Alışveriş listesi yaparlar, listeyi evde unuturlar ama marketten yine de bir şeyler alırlar. Eve gelince eksik olanlar değil, alınanlar sürpriz olur.

Sosyal Hayatta Hafıza Zayıflığı:

Bu insanlar arkadaşlarını çok sever ama isimlerini sevmez.

"Canım ya, şey… hani… sen!" hitabı yaygındır.

Aynı hikâyeyi aynı kişiye defalarca anlatabilirler. Karşı taraf "Bunu anlatmıştın" dediğinde alınırlar:

"Evet ama bu sefer daha iyi anlattım."

Avantajları da Vardır:

Kırgınlık tutamazlar.

Çünkü kırıldıklarını unuturlar.

Eski tartışmalar yoktur.

Çünkü tartışmanın kendisi de yoktur.

Spoiler yemezler. Filmi izlerken bile sonunu hatırlamazlar.

Sonuç:

Hafızası zayıf olanlar aslında hayata hep "ilk kez" bakar. Aynı şakaya güler, aynı hikâyeye şaşırır, aynı hatayı sanki çok özgünmüş gibi tekrar yapar.

Yani evet, unuturlar… Ama en azından dert de tutmazlar.

Zaten tutsalar da… onu da unuturlardı.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bir Alman belediyesi, artan gürültü şikâyetleri üzerine sessizliği teşvik eden bir kampanya başlattı. Amaç; yüksek sesli konuşmaları ve akşam saatlerindeki gürültüyü azaltmaktı.

Kampanya, ironik biçimde şehir meydanında megafonla tanıtıldı.

"LÜTFEN DAHA AZ GÜRÜLTÜ YAPALIM" anonsu çevredeki herkesi irkiltti, kafelerdeki sohbetler yarım kaldı. Vatandaşlar durumu gülümseyerek karşıladı. Kampanya, kısa sürede "en gürültülü sessizlik çağrısı" olarak anılmaya başladı.



GÜLÜYORUM

@asamiyorumki Ev ne güzel şey ya. internet var, yemek yapıp yiyebiliyorsun, yatak var kafana göre yatıyorsun falan. evden çıkmak enayiliktir



TESPİTLİYORUM

@asiksuratim Bi duş alıyım kendime geleyim bi kahve yapayım kendime geleyim bi yürüyüşe çıkayım kendime geleyim NE ZAMAN GELICEM

BEN KENDIME YA