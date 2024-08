BAZI kadınların vazgeçilmez psikoloğudur saçlar.

Fakat bu her daime gelirse saçmalama boyutu alıyor.

Sevgilin mi terk etti?

Saçını boyatmalısın, bahar mı geldi saçını boyatmalısın.

Canın mı sıkkın yine boyat fark etmez ne de olsa bi neden bulursun?

Bunalımın ayak sesleridir.

Her nerede bir hatun saç rengiyle fazla oynuyorsa ve sevgilisi varsa orada işler çok karışık demektir.

İlle de ilişkilere bağlamamak lazım.

Bunalıma girmek için bir sürü neden sayabilir size o kadın.

Hele sevgilisiysen ya da kocasıysan eyvahlar olsun.

Bir şey fark etmedin mi?

Ne ne oldu.

Bendeki değişiklik. Bir şeyler görmüyor musun?

Gülüyorsun.

Öküzsün.

Teşekkür ederim.

Saçımdaki farkı görmedin değil mi?

Kestirdin mi? Kaç santim aldırdın?

Ya gerçekten seni anlayamıyorum.

Ben de seni hayatım.

Ya boyattım saçımı.

Boyattın mı? Nasıl ya kızıl işte.

Evet kızıl ama önceki soğan kabuğuydu. Ya sinirlerimi bozuyorsun. Ben senin için süsleniyorum.

Ama hayatım her hafta saç boyanmaz ki.

Ya gidiyorum ben ya gidiyorum işte. Nefret ediyorum bu hayattan.

Nereye gidiyorsun.

Kuaföre.

Kızların sürekli saç rengini değiştirmesi hakkında burada bol keseden atıp, biraz can sıktığımı biliyorum. Ama en azından nasıl şeyler düşünüyoruz onu bilsinler. Evvela, iki de bir saç rengini değiştiren bir hatun gördüğümde;

1- "Depresyonda bu kesin" diyorum.

2- "Kimse bunu beğenmiyo zaaar" diyorum.

3- "Sevgilisinden ayrılmış" diyorum.

4- "Başka bi hatun vardır ortamında, muhtemelen onu kıskanıyodur" diyorum.

5- "Bi eleman vardır, bunu sallamıyodur, ona daha güzel görünebilmek içindir" diyorum.

6- "Saçlarında beyazlar vardır ondandır zaaar" diyorum.

7- "Saçını boyatınca saç boyası reklamındaki taş hatuna dönüşebileceğini sanıyodur" diyorum.



