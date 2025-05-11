Ocak ayında tatil planı yapar, ama daha kar yağıyor dışarıda.

(İçeride kış, kafada Bodrum.)



Resmi tatilleri takvimine işlemiş, 3 gün izinle 9 gün tatil nasıl yapılır, onu çözmeye çalışır.



"Bu yaz bir yerlere kaçacağım!" diye kendine söz verir ama nereye kaçacağını hiç bilmez.

(Sanki Interpol peşinde.)



Instagram'da "#yazgelmedi" etiketini ilk o kullanır. Şubat ayında.

Her gün işe giderken Google Maps'te Bodrum'un hava durumuna bakar.

(22 derece ve parçalı bulutlu = "Yaşanır orası yaşanır...")



Tatilde ne giyeceğini düşünüp alışveriş yapar ama tatil iptal olunca pijamayla evde giyer.



Tatil planı yaparken en büyük ikilemi: "Erken rezervasyon mu yapsam yoksa yine son dakikada mı ağlasam?"



"Bu yaz yurt dışı" der ama en fazla dış cepheye çıkar.



Yıllık izni üçe bölüp üçünde de hasta olur.



Tatile gitmeden 2 ay önce diyete başlar, 2 gün sonra pes eder.

("Zaten şezlong havlusu örtüyor göbeği...")



"Deniz kum güneş" hayaliyle yanar ama tatilde en çok klimayı sever.



Tatilde sabah erken kalkmayı kendine yasaklar ama kahvaltı 10'da bitiyor diye 8'de alarm kurar.



Tatilde kitap okurum der, ama kitap sadece bavulda tatil yapar.



Tatil sonrası 300 fotoğraf çeker ama story'ye hep aynı: "#güneşbenimle"



Tatilin son günü depresyona girer, dönüş yolunda "hayat çok zor yaa" temalı şarkılar açar.



Tatilden döner dönmez bir sonraki tatilin hayalini kurmaya başlar.

"Deniz, huzur, sessizlik" der ama her tatilde yan odaya çoluk çocuk verilir.



Otele puan verirken "kahvaltı güzel ama huzur eksikti" diye yazar.



Tatilde 5 gün kalır, 15 gün tatil anısı anlatır.

(Çevredekiler için de ayrı bir tatil oluyor.)



Ve yılın 340 günü:

"Ahh bir tatile çıkabilsem..." diye iç çeker.

(Gerçek kaçış, yalnızca hayalindedir.)



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

79 yaşındaki Stella Liebeck, McDonald's'tan aldığı kahveyi dizlerinin arasına koyup kapağını açmaya çalışırken kahve döküldü ve üçüncü derece yanıklar oluştu. Sekiz gün hastanede kaldı, deri nakli yapıldı.



McDonald's'ın kahveyi 180°F (82°C) gibi yüksek sıcaklıkta servis ettiği ortaya çıktı.



Jüri, Liebeck'e 2,7 milyon dolar cezai tazminat ve 160.000 dolar maddi tazminat verdi; daha sonra bu miktar 640.000 dolara indirildi.



GÜLÜYORUM

@drfaithdz Eşim bugün kuaföre gitti ve yaklaşık 5 (beş) saat kaldı, biz böbrek naklini daha kısa sürede yapıyoruz.

Kuaförler çok düşünceli insanlar, 1 saatte yapsa verdiğimiz para çok gelecek diye uzatıyor ki, adam 5 saat uğraştı helal olsun diyelim diye, bence.



ALKIŞLIYORUM

@rimrimley Öndeki arabaya çarptım adam tepki vermedi indim size çarptım dedim tamam bi şey olmaz dedi gitti şu mental rahatlığa ve zenginliğe ulaşmak nasip olur mu ki...