Cerrahpaşalılar’ın ablasıydı... Şıvga Gerez’den kötü haber! Kurtlar Vadisi’nin sevilen ismi dua istedi

Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen oyuncusu Şıvga Gerez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda kansere yakalandığını açıkladı.
KANSERE YAKALANDI
Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan "Cerrahpaşalılar'ın Ablası" rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Şıvga Gerez, kansere yakalandığını duyurdu. Gerez, haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla kamuoyuna iletti ve sevenlerinden dua istedi.
"KANSERLE SAVAŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR"
Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürdüren Şıvga Gerez, sağlık durumuna ilişkin üzücü haberi sevenleriyle paylaştı.
Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz biiznillah." ifadelerini kullandı. Paylaşımı kısa sürede yüzlerce destek ve geçmiş olsun mesajıyla karşılık buldu.
Bu dönemde sahne enerjisi ve karizmasıyla dikkat çeken Gerez, daha sonra oyunculuğa yönelerek ilk sinema deneyimini 2001 yılında "Dansöz" adlı filmde yaşadı.
Ancak onu Türkiye'nin geniş kitleleri tanıdığı yapım Kurtlar Vadisi dizisi oldu. Burada "Cerrahpaşalılar'ın Ablası" karakterini canlandırarak, sert duruşu ve güçlü kadın profiliyle dizinin dikkat çeken figürlerinden biri haline geldi.
🧠 AYNI ZAMANDA METAFİZİK VE PARAPSİKOLOJİ UZMANI
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra Şıvga Gerez, metafizik ve parapsikoloji alanlarında da çalışmalar yaptı.
💬 DESTEK YAĞDI
Şıvga Gerez'in kanserle mücadelesini duyurmasının ardından, hayranları ve sanat camiasından çok sayıda destek mesajı geldi.
"Dualarımız seninle", "Güçlü kadın, bu savaşı da kazanacaksın" gibi mesajlar sosyal medya platformlarında yayılırken, birçok takipçisi oyuncunun yeniden sağlığına kavuşmasını temenni etti.