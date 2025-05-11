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Cerrahpaşalılar’ın ablasıydı... Şıvga Gerez'den kötü haber! Kurtlar Vadisi'nin sevilen ismi dua istedi

Türk televizyonunun efsane dizisi Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınan Şıvga Gerez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kansere yakalandığını açıkladı. Cerrahpaşalılar'ın ablası karakteriyle tanınan başarılı oyuncu zorlu sürecini duyurarak sevenlerinden destek istedi.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 19:08 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 19:22
Cerrahpaşalılar’ın ablasıydı... Şıvga Gerez’den kötü haber! Kurtlar Vadisi’nin sevilen ismi dua istedi

Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen oyuncusu Şıvga Gerez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda kansere yakalandığını açıkladı.

Cerrahpaşalılar’ın ablasıydı... Şıvga Gerez’den kötü haber! Kurtlar Vadisi’nin sevilen ismi dua istedi

KANSERE YAKALANDI

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan "Cerrahpaşalılar'ın Ablası" rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Şıvga Gerez, kansere yakalandığını duyurdu. Gerez, haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla kamuoyuna iletti ve sevenlerinden dua istedi.

Cerrahpaşalılar’ın ablasıydı... Şıvga Gerez’den kötü haber! Kurtlar Vadisi’nin sevilen ismi dua istedi

"KANSERLE SAVAŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR"

Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürdüren Şıvga Gerez, sağlık durumuna ilişkin üzücü haberi sevenleriyle paylaştı.

Cerrahpaşalılar’ın ablasıydı... Şıvga Gerez’den kötü haber! Kurtlar Vadisi’nin sevilen ismi dua istedi

Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz biiznillah." ifadelerini kullandı. Paylaşımı kısa sürede yüzlerce destek ve geçmiş olsun mesajıyla karşılık buldu.

Cerrahpaşalılar’ın ablasıydı... Şıvga Gerez’den kötü haber! Kurtlar Vadisi’nin sevilen ismi dua istedi

🎬 ŞIVGA GEREZ KİMDİR?

29 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Şıvga Gerez, sanat dünyasına ilk adımını dansla attı. Özellikle 90'lı yıllarda İbo Show programındaki etkileyici dans performanslarıyla tanındı.

Cerrahpaşalılar’ın ablasıydı... Şıvga Gerez’den kötü haber! Kurtlar Vadisi’nin sevilen ismi dua istedi

Bu dönemde sahne enerjisi ve karizmasıyla dikkat çeken Gerez, daha sonra oyunculuğa yönelerek ilk sinema deneyimini 2001 yılında "Dansöz" adlı filmde yaşadı.

Cerrahpaşalılar’ın ablasıydı... Şıvga Gerez’den kötü haber! Kurtlar Vadisi’nin sevilen ismi dua istedi

Ancak onu Türkiye'nin geniş kitleleri tanıdığı yapım Kurtlar Vadisi dizisi oldu. Burada "Cerrahpaşalılar'ın Ablası" karakterini canlandırarak, sert duruşu ve güçlü kadın profiliyle dizinin dikkat çeken figürlerinden biri haline geldi.

Cerrahpaşalılar’ın ablasıydı... Şıvga Gerez’den kötü haber! Kurtlar Vadisi’nin sevilen ismi dua istedi

Kurtlar Vadisi dizisinden bir görüntü

Cerrahpaşalılar’ın ablasıydı... Şıvga Gerez’den kötü haber! Kurtlar Vadisi’nin sevilen ismi dua istedi

🧠 AYNI ZAMANDA METAFİZİK VE PARAPSİKOLOJİ UZMANI

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra Şıvga Gerez, metafizik ve parapsikoloji alanlarında da çalışmalar yaptı.

Cerrahpaşalılar’ın ablasıydı... Şıvga Gerez’den kötü haber! Kurtlar Vadisi’nin sevilen ismi dua istedi

Televizyon programlarına katılarak bu alandaki birikimini paylaşan Gerez, kendine has bakış açısıyla dikkat çeken sanatçılar arasında yer aldı.

Cerrahpaşalılar’ın ablasıydı... Şıvga Gerez’den kötü haber! Kurtlar Vadisi’nin sevilen ismi dua istedi

💬 DESTEK YAĞDI

Şıvga Gerez'in kanserle mücadelesini duyurmasının ardından, hayranları ve sanat camiasından çok sayıda destek mesajı geldi.

Cerrahpaşalılar’ın ablasıydı... Şıvga Gerez’den kötü haber! Kurtlar Vadisi’nin sevilen ismi dua istedi

"Dualarımız seninle", "Güçlü kadın, bu savaşı da kazanacaksın" gibi mesajlar sosyal medya platformlarında yayılırken, birçok takipçisi oyuncunun yeniden sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Cerrahpaşalılar’ın ablasıydı... Şıvga Gerez’den kötü haber! Kurtlar Vadisi’nin sevilen ismi dua istedi

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram