Cerrahpaşalılar’ın ablasıydı... Şıvga Gerez’den kötü haber! Kurtlar Vadisi’nin sevilen ismi dua istedi

Bu dönemde sahne enerjisi ve karizmasıyla dikkat çeken Gerez, daha sonra oyunculuğa yönelerek ilk sinema deneyimini 2001 yılında "Dansöz" adlı filmde yaşadı.

Ancak onu Türkiye'nin geniş kitleleri tanıdığı yapım Kurtlar Vadisi dizisi oldu. Burada "Cerrahpaşalılar'ın Ablası" karakterini canlandırarak, sert duruşu ve güçlü kadın profiliyle dizinin dikkat çeken figürlerinden biri haline geldi.

Kurtlar Vadisi dizisinden bir görüntü

🧠 AYNI ZAMANDA METAFİZİK VE PARAPSİKOLOJİ UZMANI Oyunculuk kariyerinin yanı sıra Şıvga Gerez, metafizik ve parapsikoloji alanlarında da çalışmalar yaptı.