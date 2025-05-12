ALARM sesiyle uyanmak yerine çığlık atmak istiyorsun ama sesin bile uykuda.

"İŞİMİ çok seviyorum" diyen biri ya patrondur ya da delirmiştir.

OFİSTE en çok duyulan cümle: 'Cuma gününe az kaldı.'

MAAŞ yatınca bir günlüğüne zengin gibi hissedip, sonra yine makarnaya dönüş.

'FREELANCE çalışıyorum' diyenler aslında sabah, öğle ve akşam aynı pijamayla hayatta kalıyor.

'BİRAZ para biriktirip kendi işimi kuracağım' sözüyle geçen 12 yıl.

KAHVE içmeden işe başlanmaz çünkü beynin "çalışıyorum" yalanına ancak kafeinle ikna olur.

'HOME office çok iyi ya' derken 3 yaşındaki çocuğun Zoom toplantısına girmesi...

İŞ YERİNDE 'şirket ruhu' dedikleri şey aslında klima ayarları yüzünden çıkan soğuk savaş.

PATRONUN 'bir bakıver' dediği şey aslında 4 saatlik angarya.

MAAŞ: Yatmadan önce hayal edilen, yattıktan sonra nereye gittiği bilinmeyen mistik bir şey.

HAFTA içi çalış, hafta sonu çalışmamanın suçluluğuyla kendini yargıla.

KARIYER HEDEFI:

Gülmeden e-postaları yanıtlayabilmek.

'EKIP arkadaşlarım harika' cümlesinin arkasında bastırılmış çığlıklar var.

OFIS bitince hayat başlayacak sanırsın ama hayatın da ofisi var: Ev işleri.

EMEKLİLİK PLANI:

Bir köyde domates yetiştirip güneşi izlemek. Gerçek:

Emeklilik yaşı 72.

YÖNETİCİN 'Bu işi sadece sana güvenip veriyorum' dediğinde, artık sen suçlusundur.

'PERFORMANS değerlendirmesi' = 'Nerede hata yaptığını sana nazikçe söyleme seansı'.

YILBAŞI primi hayal edilir, kuru pasta ile kutlanır.

'YAPILACAKLAR listesi' değil, 'asla bitmeyecek görevler kuyusu'.

İNSAN KAYNAKLARI: Ne insan ne kaynak. Sadece e-posta gönderen bir departman.

YILLIK izin günleri kutsal ama kullanınca yüzüne bakmayan müdür gerçeği.

HAYAT: Okula başla, çalış, çalış, çalış, sonra mezar taşına "Çok çalışkandı" yazılsın.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2010'ların başında Japonya'da bir grup bilim insanı, yapay zekayı o kadar ileriye taşıdı ki, robotlar insanlarla kendi dillerinde iletişim kurabilecek hale geldi.

Yapay zeka, insan benzeri konuşmalar yapabiliyor ve duygusal ifadeler sergileyebiliyordu.

Ancak robotların insan benzeri davranışlar sergileyebilmesi, bilim insanlarını endişelendirdi.

Toplumun bu gelişmeye hazır olup olmadığı ve robotların özerklik kazanabileceği korkusu etik sorunlar yarattı.

Bu sebeple bilim insanları ve hükümet yetkilileri, teknolojiyi halktan gizlemeyi tercih etti. Yapay zekaların insan gibi düşünmesi, toplumda kaygılara yol açabilirdi.



Bu gelişme açıklanmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerektiği düşünüldü.



GÜLÜ YORUM

@Morfoloji Kızın eli kesilmiş sevgilisiyle beraber hastaneye geldiler.

"Dikiş atılması lazım" dedik, çocuk "İz kalmasın plastik cerrahi çağırın" dedi.

Arkadaşa fiyat bilgisi verdik, dönüp kıza "Aşkım ne olacak el bu sonuçta, zaten fazla iz kalmaz dediler" dedi...