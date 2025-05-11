Uzak Şehir’in Alyası bu yöntemle incecik kaldı! 31’lik Sinem Ünsal’ın 32 beden görünme formülü

🎬 "UZAK ŞEHİR, MESLEKİ HAYATIMDA BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Sinem Ünsal, Uzak Şehir dizisinin kendi hayatındaki etkisini şu sözlerle anlattı:

"Uzak Şehir benim için bir dönüm noktası oldu. Mardin'de yaşıyoruz, 8 ay olacak neredeyse. Şehir değiştirmek, evden bu kadar uzak olmak beni dönüştürdü. Normalde evinden pek çıkamayan biriyim ama bu deneyim mesleki olarak beni başka bir noktaya taşıdı. Diziyi daha sete çıkmadan önce çok ciddiye aldık. Herkes karakterine çok çalıştı, derinlikli bir senaryo vardı."