"Hobiler mi? Ne hobisi?":

Aşık erkekler bir ilişkiye başladığında, yıllardır süregelen hobilerinin yerini sevgililerinin sevdiği diziler ve filmler alır. Bir anda kendilerini romantik komedilere bayılırken bulabilirler!

Telefon kontrolü sporu:

Aşık bir erkek, telefonunu 10 saniyede bir kontrol eder.

"Mesaj gelmiş mi?", "Son görüldü neden değişmedi?" gibi düşüncelerle yoğun bir zihinsel spor yapar.

İmaj değişimi kaosu:

Aşık olan erkekler, sevgilileri "Saçını şöyle kestirsen çok yakışır" dediğinde, kuaföre gidip hayatlarının en radikal saç modelini denemeye hazırdırlar... ve genelde pişman olurlar.

Sosyal medya dedektifliği:

Kendi profillerini düzenlemede başarısız olsalar da sevgililerinin sosyal medya hesaplarında Sherlock Holmes gibi çalışabilirler.

Kimin "like" attığını bile incelemeye başlarlar.

"Hayır dememek" sanatı:

Sevgilileri "Pembe kazak çok yakışır" dediğinde, o kazak ne kadar absürt görünse de aşık bir erkek için giymemek imkansızdır.

Sevgi uğruna tüm modaya meydan okuyabilirler.

Romantik şair halleri:

Normalde mesajlarında tek kelime yazan adam, aşık olduğunda roman uzunluğunda mesajlar yazmaya başlar. Hatta araya bir iki şiir sıkıştırmaktan da çekinmez.

Yemek zevki değişimi:

"Ben asla vegan yemek yemem" diyen bir erkek, aşık olduğunda, sevgilisinin "bu quinoa çok sağlıklı" demesiyle quinoa uzmanına dönüşebilir.

Doğaüstü güç:

Alışveriş sabrı:

Aşık bir erkek, sevgilisiyle alışverişe çıktığında saatlerce oturup sabırla onu bekler.

Ancak 10 dakikalık market alışverişinden şikayet eden aynı kişi olabilir. Bunlardan biri tanıdık geldi mi?

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Amerikalı yazar John Irving gençlik yıllarında bir kütüphanede otururken, raflardan Charles Dickens'ın "David Copperfield" adlı ünlü romanı düşüp kafasına çarptı.

Başta bu kazaya sinirlenmiş olsa da, kitabın dikkatini çekmesiyle okumaya başladı ve hikâyeden derinden etkilendi.

Daha sonra Irving, The World According to Garp (Garp'a Göre Dünya) adlı kitabını yazdı ve eser, dünya çapında büyük bir başarı elde ederek bestseller listelerine girdi.

GülüYorum

@meluwayne Evlendiğinden beri ilk defa ailecek toplandık, ablama misafirliğe gidiyoruz.

Eniştem bizi almaya geldi şimdi götürmek için, yolda şey diyor:

"Gözünüzü seveyim yemekler kötü olsa bile iyi deyin çok emek verdi, üzülür..."

TESPİTLİ YORUM

@nazenincicekk Balkona tek çıkınca tribe sokuyor, kalabalık çıkınca mutlu ediyor, çok garip bir mekan balkon...