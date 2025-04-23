Alina Boz bebek sorularına bozuluyor! Kaçmanın türlü yollarını aradı: Muhabirlere ayar bile çekti





"SİZ KONUŞUN"

Umut Evirgen, "Bir tane daha çekelim" diyerek pozdan poza girerken merdivenlerin tepesinde bekleyen Alina Boz, kendisini çağıran muhabirlere, "Siz konuşun, ben gelince konu bebekten öteye gitmiyor zaten" diyerek biraz sitemde bulundu. Daha sonra eşinin yanına gelen Boz'un üzerindeki şık paltosu gözlerden kaçmadı. Yaz için plan yapmaya başladıklarını dile getiren çift, fırsat bulurlarsa tatile çıkmak istediklerini belirtti.

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