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Alina Boz bebek sorularına bozuluyor! Kaçmanın türlü yollarını aradı: Muhabirlere ayar bile çekti

Umut Evirgen pozdan poza girerken eşi Alina Boz, bebek sorularından kaçmak için türlü türlü şeyler denedi. Eşini öne atan ve merdivenlerde bekleyen Boz, muhabirlere de ince ayar verdi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025
Alina Boz bebek sorularına bozuluyor! Kaçmanın türlü yollarını aradı: Muhabirlere ayar bile çekti

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Güzel oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen 2023 yılında nikah masasına oturmuştu. İki yıldır evli olan çiftten Alina Boz, uzun süredir ortalıkta gözükmüyordu. Evirgen'in doğum gününde bebek dilemesi sonrası oklar Alina Boz'a çevrilmişti. Gazetecilerin kendisine sorduğu bebek sorularından bir hayli bunalan Boz, geçtiğimiz gün eşiyle birlikte Etiler'de objektiflere takıldı. Evirgen poz verirken arkada durmayı tercih eden Boz, muhabirlere adeta ince bir ayar çekti.



"SİZ KONUŞUN"
Umut Evirgen, "Bir tane daha çekelim" diyerek pozdan poza girerken merdivenlerin tepesinde bekleyen Alina Boz, kendisini çağıran muhabirlere, "Siz konuşun, ben gelince konu bebekten öteye gitmiyor zaten" diyerek biraz sitemde bulundu. Daha sonra eşinin yanına gelen Boz'un üzerindeki şık paltosu gözlerden kaçmadı. Yaz için plan yapmaya başladıklarını dile getiren çift, fırsat bulurlarsa tatile çıkmak istediklerini belirtti.

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