Numarayı çevirip dua edenler: "Açma nolur, açmasın… açtı! Kapat, kapat kapaaat!"

Kendini telesekretere hazırlayıp bülbüle dönenler: "Merhaba ben… yani şey… aslında şey… sonra arayayım ben ya…"

Annesini arayıp 'babamla konuşabilir miyim' diyen yetişkinler.

Pizzayı arayıp sipariş verirken "Siz ne önerirsiniz?" diye olaya gurme gibi girenler.

"Yanlış numara" deyince utanıp özür dileyen ama niye özür dilediğini bilmeyenler.

"Ben şimdi ne diyecektim ya?" diyerek sessizliğe gömülenler.

Telefonda sipariş verirken yanında biri varsa özgüveni sıfırlananlar.

Taksi çağırırken adresi unutup "Siz beni alınca anlarsınız" diyenler.

Çağrı merkezinde sıranın kendine gelmesini istemeyen ama bekleyenler.

Biri arayınca "Şimdi mi çaldı bu telefon ya?" diye panikleyenler.

Telefon çalınca bakıp 3 saniye "ölü taklidi" yapanlar.

Kargo arayınca açamayıp sonra "Ben de sizi arıyordum aslında" yalanına sığınanlar.

"Telefonu açarsam kötü bir şey söyleyecekler" totemi yapanlar.

CV göndermeden önce şirketi arayıp robotla kavga edenler.

"Alo?" dedikten sonra karşı taraf konuşmayınca panikleyip "Buyrun ben sizi dinliyorum!" diyenler.

Telefonla konuşurken yürümeye başlayan ve kendini başka bir sokakta bulanlar.

Teyzeyle konuşurken "He he hee" dışında hiçbir şey diyemeyenler.

"Ben şimdi müsait değilim" demek için telefonu açanlar.

"Ben seni sonra arayayım" deyip asla aramayanlar (yani hepimiz).

Telefonda konuşamayıp mesajla destan yazanlar.

("Bi' arayayım desen 5 saniye, ama yok... yaz romanı...")

Telefonda konuşurken aynaya bakıp kendine mimik yapanlar:

"Sanki karşı taraf beni görüyor... ama yine de kaş kalktı, dudak büküldü."

Telefonu yüzüne kapatınca "Bu da sondu!" diye dramatik final yapanlar.

WhatsApp aramasını yanlışlıkla açıp, panikle telefonu yastığın altına atanlar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İngiltere'de bir kadın, bahçesinde yaptığı dev kardan adamı severek izler.

Her gün gururla bakar, ama bir sabah kardan adam yoktur, sadece bir havuç kalmış.

Kadın, güvenlik kamerasını izlerken gece saat 03:00'te maskeli birinin kardan adamın önüne gelip uçan tekme attığını görür.

Kardan adam yere yığılır, adam hızla kaybolur.

Kadın paniğe kapılır ve polisi arar, "Kardan adamım öldürüldü" der.

Polis kamera görüntüsünü inceler, fakat failin kimliği belli olmaz.

Kasabada, kardan adam cinayetinin faili hâlâ aranıyor.

GülüYorum

@civan_percemi Lahmacuncuda karşıma oturup ben yerken beni izleyen küçük çocuğa üzüldüm gel beraber yiyelim dedim ben buranın sahibinin oğluyum dedi. bu gün de mal gibi hissettik çok şükür...

AlkışlıYorum

@isimdusunuyorum Odası kireç tutmuyor diye bu kadar dertlenilir mi adam...