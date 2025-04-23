T.C. ARTOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NUMARALARI:

2025/26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84

KAMULAŞTIRMA İLANI

1-Mahkememizin 2025/26 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 127 ada 70 parsel, maliklerin İSMAİL ÇİFTÇİ ve DURAN ÇİFTÇİ olduğu,

2- Mahkememizin 2025/27 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 127 ada 69 parsel, malikinin SELAMİ KİRAZ olduğu,

3- Mahkememizin 2025/28 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 127 ada 68 parsel, malikinin MÜSLİM SÜNBÜL olduğu,

4- Mahkememizin 2025/29 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 127 ada 118 parsel, maliklerinin HASAN SÜNBÜL, NURETTİN SÜNBÜL, MÖHRETTİN SÜNBÜL, ALAATTİN SÜNBÜL olduğu,

5- Mahkememizin 2025/30 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 127 ada 64 parsel, malkinin ERDAL BOSTANCI olduğu,

6- Mahkememizin 2025/31 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 127 ada 62 parsel, malikinin BEHSAT SÜDÜTEMİZ olduğu,

7- Mahkememizin 2025/32 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 127 ada 55 parsel, malikinin ERDAL SÜDÜTEMİZ olduğu,

8- Mahkememizin 2025/33 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 127 ada 56 parsel, maliklerinin MİDHAT SÜDÜTEMİZ, SALİH SÜDÜTEMİZ, NEBİ SÜDÜTEMİZ olduğu,

9- Mahkememizin 2025/34 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 127 ada 14 parsel, maliklerinin ALAHATTİN YILMAZ, SALİH YILMAZ, SELAHATTİN YILMAZ olduğu,

10- Mahkememizin 2025/35 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 117 ada 2 parsel, maliklerinin ABİZER YILMAZ, EROL YILMAZ olduğu,

11-Mahkememizin 2025/36 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü127 ada 57 parsel, malikinin BAYRAM ÇİFTÇİ olduğu,

12- Mahkememizin 2025/37 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 130 ada 1 parsel, malikinin AYHAN ÖZDEMİR olduğu,

13-Mahkememizin 2025/38 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü130 ada 2 parsel, malikinin AHMET ÖZDEMİR olduğu,

14- Mahkememizin 2025/39 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 130 ada 3 parsel, malikinin TALİH ÖZDEMİR olduğu,

15- Mahkememizin 2025/40 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 130 ada 20 parsel, 111 ada 168 parsel, malikinin CEMAL SUSAM olduğu,

16- Mahkememizin 2025/41 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 111 ada 1 parsel, malikinin ENGİN YILDIRIM olduğu,

17- Mahkememizin 2025/42 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 137 ada 2 parsel, malikinin TAHSİN ŞAHİN olduğu,

18- Mahkememizin 2025/43 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 137 ada 6 parsel, CENNET ÇİFTÇİ olduğu,

19-Mahkememizin 2025/44 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü137 ada 7 parsel, ABBAS HASTAN olduğu,

20- Mahkememizin 2025/45 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 137 ada 8 parsel, malikinin MEHMET KAYA olduğu,

21-Mahkememizin 2025/46 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 137 ada 23 parsel, malikinin MEMET ALİ ERDEM olduğu,

22- Mahkememizin 2025/47 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 137 ada 20 parsel, maliklerinin BEKİR BOSTANCI, YALÇIN BOSTANCI olduğu,

23- Mahkememizin 2025/48 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Çime köyü 137 ada 19 parsel, maliklerinin YOSMA KATAR, DENİZ KATAR, ÇİĞDEM KATAR olduğu,

24- Mahkememizin 2025/49 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 102 ada 49 parsel, maliklerinin ARİFE ÖKTEM, ASSİYE BEKTAŞ, SALİHA ASIL, AYŞE GÜVENÇ, ABBAS YAKMAZ, HASAN YAKMAZ, MEHMET SÖNMEZ olduğu,

25- Mahkememizin 2025/50 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 102 ada 50 parsel, ADEM BOYRAZ olduğu,

26- Mahkememizin 2025/51 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 102ada 57 parsel, malikinin HASAN YILDIRIM olduğu,

27-Mahkememizin 2025/52 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 102 ada 56 parsel, malikinin MUZAFFER YAKMAZ olduğu,

28-Mahkememizin 2025/53 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 102 ada 55 parsel, malikinin HACI VURAL olduğu,

29-Mahkememizin 2025/54 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 19 parsel, maliklerinin SATI SARIÇİÇEK, YETER YAKMAZ, FATMA KESKİN olduğu,

30-Mahkememizin 2025/55 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 17 parsel, maliklerinin REFİK ÇAMCI, RECEP ÇAMCI, ESRA ÇELİK, BETÜL GENÇER, SEVİM ÇAMCI olduğu,

31-Mahkememizin 2025/56 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 15 parsel, maliklerinin ARİFE MİSAFİR, EMİNE BAYKAN, OSMAN ERKUŞ, ZEKERYE ERKUŞ, YÜKSEL ERKUŞ, ŞAZİYE OKÇU, YUSUF ERKUŞ, MÜNİRE ERKUŞ, HACI ERKUŞ, SAFİYE ARSLAN, FATMA ÖZEL olduğu,

32-Mahkememizin 2025/57 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 7 parsel, malikinin OSMAN TAŞKAFA olduğu,

33- Mahkememizin 2025/58 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 122 ada 4 parsel, maliklerinin ARİFE MİSAFİR, EMİNE BAYKAN, OSMAN ERKUŞ, ZEKERYE ERKUŞ, YÜKSEL ERKUŞ, ŞAZİYE OKÇU, YUSUF ERKUŞ, MÜNİRE ERKUŞ, HACI ERKUŞ, SAFİYE ARSLAN, FATMA ÖZEL olduğu,

34- Mahkememizin 2025/59 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 22 parsel, maliklerinin ZEYNEP KARACA, LEYLA ÇELİK (BOZKURT), SEVİM ÇAMCI, SELVİ ÇELİK, EMİNE UTUŞ, BAHAR ÇELİK, DÖNE YILMAZ, AYDIN ÇELİK, ABDULLAH ÇELİK, AHMET ÇELİK olduğu,

35-Mahkememizin 2025/60 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 23 parsel, malikinin HACI VURAL olduğu,

36-Mahkememizin 2025/61 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 25 parsel, malikinin MEHMET ABLAK olduğu,

37- Mahkememizin 2025/62 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 26 parsel, malikinin ŞÜKRÜ BALAK olduğu,

38- Mahkememizin 2025/63 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 27 parsel, malikinin ALİ ÖZBEK olduğu,

39-Mahkememizin 2025/64 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 31 parsel, malikinin HASAN ÖZBEK olduğu,

40-Mahkememizin 2025/65 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 76 parsel, malikinin MÜRSEL ŞAHİNBAY olduğu,

41-Mahkememizin 2025/66 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 32 parsel, malik HIDIR KARATAŞ olduğu,

42-Mahkememizin 2025/67 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 35 parsel, malikinin CEMAL KELBAŞ olduğu,

43- Mahkememizin 2025/68 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 40 parsel, malikinin İSMAİL AKBAŞ olduğu,

44-Mahkememizin 2025/69 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 41 parsel, malikinin ALİ ÖZCAN olduğu,

45-Mahkememizin 2025/70 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 42 parsel, malikinin AHMET ÖZBEK olduğu,

46- Mahkememizin 2025/71 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 43parsel, malikinin ŞUZİ ŞAHİNBAY olduğu,

47-Mahkememizin 2025/72 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 44 parsel, malikinin MEMET ŞAHİNBAY olduğu,

48-Mahkememizin 2025/73 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Belpınar köyü 104 ada 45 parsel, Tokat İli Sulusaray İlçesi Bayazıt köyü 154 ada 7 parsel, maliklerinin MAVİZAR UTAR, FATMA KARALALEK, FERDİ UTAR, YOSMA (YASEMİN) UTAR, RIZA UTAR, SADETTİN AKBABA olduğu,

49- Mahkememizin 2025/74 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Bayazıt köyü 154 ada 18 parsel, maliklerinin GÜLER AKBABA, ORHAN AKBABA, GÜNAYDIN AKBABA, AYDIN AKBABA, ŞEVKİ AKBABA, ALİ AKBABA, KADINCIK AKBABA olduğu,

50- Mahkememizin 2025/75 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Bayazıt köyü 154 ada 20 parsel, maliklerinin ERKAN ÖZCAN, HAYDAR ÖZCAN, ALİ ÖZCAN olduğu,

51-Mahkememizin 2025/76 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Bayazıt köyü 154 ada 17 parsel, malikinin MUZAFFER AKBABA olduğu,

52- Mahkememizin 2025/77 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Bayazıt köyü 154 ada 29parsel, maliklerinin ALİM BOYRAZ, SULTAN BOYRAZ, SELMA UTAR, FADİME SICAKBAY olduğu,

53- Mahkememizin 2025/78 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Bayazıt köyü 154 ada 30 parsel, malikinin SAFFET ERYİĞİT olduğu,

54- Mahkememizin 2025/79 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Bayazıt köyü 154 ada 31 parsel, 154 ada 33 parsel, 154 ada 37 parsel, maliklerinin ZÜLBİYE AKBABA, CEMAL SEVER olduğu,

55- Mahkememizin 2025/80 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Bayazıt köyü 154 ada 32, 154 ada 34parsel, malikinin MURAT DİNLER olduğu,

56- Mahkememizin 2025/81 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Bayazıt köyü 154 ada 36 parsel, malikinin İBRAHİM AKBABA olduğu,

57- Mahkememizin 2025/82 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Bayazıt köyü 154 ada 38 parsel, malikinin RIZA AKBABA olduğu,

58- Mahkememizin 2025/83 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Bayazıt köyü 154 ada 139 parsel, maliklerinin MÜNEVVER KAYMAK, İMDAT KARAKURT, MEMET KARAKURT, HASAN KARAKURT, ALİ KARAKURT, GÜNDÜZ SÜTÇÜ, ŞERİFE KELBAŞ, BEYZADE KIZGIN, HATİSE KARACA (KARAKURT) olduğu,

59-Mahkememizin 2025/84 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Sulusaray İlçesi Bayazıt köyü 154 ada 54 parsel, malikinin İSMAİL TATLICAK olduğu,

- Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü olduğu,

- Malikinin Tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,

- Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A,Ş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

- 30 Günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

- Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Artova Ziraat Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,

- Davalı tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini Mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur. 21/03/2025

Basın No: ILN02210790 #ilan.gov.tr