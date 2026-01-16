Kartal Yiğit

Beşiktaşlı taraftarların aklı maçtan çok hala gelmeyen transferlerdeydi. Bunu da özellikle maçın başlarında dile getirdiler. Görünen biraz daha bekleyecekler gibi. Bunlar idari işler. Sahaya geçersek Beşiktaş için belki de ikinci yarı öncesi oldukça yararlı bir hazırlık maçı görünümündeydi Keçiörengücü ile oynadığı doksan dakika.TFF 1. lig'de mütevazi kadrosuyla sürpriz işler yapan Başkent takımı elinden geldiğince güçlü rakibine karşı diren di. Hatta pozisyonlar bile buldu. Tabi gücü bir yere kadardı.

Beşiktaş ise iki beki Rıdvan ve Taylan'ın şık iki ortasıyla Abraham ve El Bilal patentli gollerle işi bitirdi. Bu tür oyunlar aslında hiç de kolay değildir. Kamptan çıkmışsındır . Adaleler yorgun beyin rakibe göre maça tam konsantre olamaz. Siyah beyazlılar buna rağmen çok da üst düzey olmasa da iyi bir görüntü sergiledi. Özellikle Rıdvan kendi kulvarını çok iyi kullandı. Abraham'a yaptığı asist şıktı. Tabii Abraham'ın da kafası aynı şekildeydi. Kupa da gruplara Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek iddialı başlayan Beşiktaş, dün akşam da aldığı kolay galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda söz sahibi olmak istediğini gösterdi.

İki maç ta puanını 6'ya çıkaran Kartal, bu kadar olumsuz ortam da gruptan çıkma adına dev adım attı. Beşiktaş'ın kaotik bir ortam da ligin ilk üçüne girme konusunda da garantisinin çok olmadığını düşünürsek kupa hayati değer taşıyor. Zaten bütün planlar da bence bunun üzerine kurulu olacak gibi gözüküyor!